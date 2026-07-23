SUA vor dezvolta energie nucleară în Arabia Saudită.

SUA intenționează să joace un rol cheie în crearea infrastructurii nucleare a Arabiei Saudite și în dezvoltarea programului de energie nucleară pașnică în această țară, a anunțat Departamentul Energiei al SUA.

SUA intenționează să sprijine Arabia Saudită în dezvoltarea programului de energie nucleară pașnică. Un acord pe termen lung a fost semnat la Washington de miniștrii energiei din cele două țări: Chris Wright și Abdulaziz bin Salman Al Saud, a anunțat miercuri, 22 iulie, Ministerul Energiei al SUA, scrie dw.com.

În cadrul acordului, companiile americane vor putea participa la dezvoltarea programului nuclear al Arabiei Saudite, „ceea ce va aduce beneficii industriei americane, lucrătorilor și lanțurilor de aprovizionare, precum și va satisface nevoile energetice ale Arabiei Saudite”, se arată în comunicatul de presă. De asemenea, părțile au semnat un acord bilateral conex privind garanțiile, conform documentului.

Chris Wright a asigurat că „aceste acorduri respectă cele mai înalte standarde de siguranță nucleară și neproliferare și se bazează pe cele mai bune tehnologii nucleare din lume”. Se menționează că acum acordul dintre SUA și Arabia Saudită privind dezvoltarea programului nuclear pașnic al regatului din Orientul Mijlociu cu ajutorul Statelor Unite va fi trimis spre examinare Congresului.

Posibila opoziție în Congres

Între timp, deputații acestuia ar putea refuza să aprobe documentul, se spune în comunicatul agenției Reuters. Motivul este că mulți congresmeni nu susțin transferul tehnologiilor nucleare către țările din regiunea politic instabilă a Orientului Mijlociu, mai ales în contextul războiului dintre SUA și Israel împotriva Iranului.

„În plus, inițial nu era clar în ce măsură inspectorii internaționali vor avea acces la facilități pentru a garanta absența utilizării abuzive a tehnologiilor nucleare în scopuri militare”, notează Reuters.

Anterior, publicația online The Wall Street Journal scria că valoarea tranzacției ajunge la miliarde de dolari. Acordul ar urma să fie valabil timp de 30 de ani și să ofere companiilor americane posibilitatea de a juca un rol cheie în construirea infrastructurii nucleare a Arabiei Saudite, în timp ce concurenții străini vor fi excluși de la accesul la proiecte.

În cazul aprobării acestui pas în urma unui studiu comun, se presupune, de asemenea, că pe teritoriul Arabiei Saudite va fi construită o instalație pentru îmbogățirea uraniului, conform publicației. Totuși, nu este clar dacă această informație este adevărată.