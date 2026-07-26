SUA planifică să extragă uraniu îmbogățit din Iran în cadrul unei operațiuni speciale secrete.

Washingtonul elaborează un plan pentru o operațiune specială extrem de complexă, care prevede răpirea sau distrugerea rezervelor de uraniu îmbogățit ale Iranului.

Analiștii notează că planul pare „prea riscant”, însă Pentagonul nu comentează niciun detaliu, transmite focus.ua.

La această decizie au ajuns militarii americani pentru a implementa planul principal de acțiune în locul loviturilor aeriene constante asupra obiectivelor nucleare din Teheran. Despre aceasta raportează publicațiile New York Post și CNN.

Operațiunea prevede mai multe etape succesive — mai întâi este necesar să se asigure securitatea zonei din jurul obiectivelor, să se neutralizeze eventualele capcane și dispozitive explozive, să se curețe intrările deteriorate de loviturile anterioare. Ulterior va trebui organizat un perimetru defensiv și căi de evacuare, scriu jurnaliștii.

După îndeplinirea acestor sarcini pregătitoare, la operațiune vor participa luptători ai forțelor speciale care se vor ocupa direct de extragerea materialului nuclear. La operațiune pot fi implicați luptători din unitatea „navy seals”, rangeri ai armatei, precum și specialiști din compania a 21-a de artilerie a armatei SUA.

Este fezabilă desfășurarea operațiunii SUA?

Directorul adjunct al Centrului pentru Studii Strategice și Internaționale, Joseph Rogers, consideră operațiunea militară ca fiind cea mai realistă modalitate de a elimina materialul nuclear aflat în posesia Iranului. În opinia sa, negocierile nu oferă un „rezultat rapid” în privința programului nuclear iranian.

Totodată, nu toți experții sunt siguri că o astfel de operațiune poate fi realizată fără pierderi uriașe. Richard Goldberg, care în primul mandat al lui Donald Trump a condus în Consiliul Național de Securitate al SUA direcția de contracarare a programului nuclear iranian, a pus sub semnul întrebării însăși posibilitatea încheierii misiunii în siguranță.

Separat, experții evidențiază Isfahan ca fiind cel mai dificil obiectiv al operațiunii. Conform informațiilor disponibile, Iranul a consolidat în prealabil acest obiectiv, plasând mine și explozibili în tuneluri tocmai pentru cazul unui raid posibil al forțelor americane sau israeliene, astfel că unitățile inginerești ale SUA vor trebui să deminizeze zona direct sub foc.

Un alt obiectiv potențial al atacului este complexul subteran de sub munte, situat în apropiere de Natanz, cunoscut drept Pikaks-Mountain — acolo, conform datelor disponibile, Iranul ar fi putut muta sute de centrifuge după loviturile anterioare.

Potrivit Agenției Internaționale pentru Energie Atomică, în anul 2025 Iranul dispunea de peste 9 tone de uraniu îmbogățit, o parte semnificativă fiind depozitată la obiectivul din apropierea Isfahanului, în tuneluri adânc sub pământ.

Oficial, Washingtonul nu a confirmat încă dacă operațiunea este deja aprobată sau programată pentru o dată concretă. Totuși, amploarea pregătirilor (de la căutarea specialiștilor până la elaborarea mai multor scenarii) indică faptul că la Washington acest scenariu este tratat cu maximă seriozitate.