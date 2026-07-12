SUA lovesc din nou Iranul: Strâmtoarea Ormuz este închisă.

Comandamentul Central al SUA a anunțat începutul unei serii de atacuri asupra teritoriului Iranului. Atacul a fost un răspuns la lovitura Iranului asupra navei portcontainer GFS Galaxy, care traversa Strâmtoarea Ormuz.

Forțele armate ale SUA au început pentru a treia oară în decurs de o săptămână să efectueze lovituri asupra Iranului, după ce Corpul Gărzilor Revoluționare Islamice (IRGC) a atacat o navă civilă în Strâmtoarea Ormuz. Zona strategică pentru exportul de petrol este din nou închisă, transmite dw.com.

Forțele armate americane au început în noaptea de sâmbătă spre duminică, 12 iulie, a treia rundă de lovituri asupra Iranului în decurs de o săptămână. Despre aceasta a anunțat pe rețeaua socială X Comandamentul Central al Forțelor SUA (CENTCOM). Canalul de stat iranian Press TV a raportat despre activitatea apărării antiaeriene la Teheran și despre sunete de explozii în orașele Sirik, Konarak, Chabahar, Jask și Bandar Abbas.

CENTCOM a declarat că noul val de lovituri a fost un răspuns la atacul Corpului Gărzilor Revoluționare Islamice asupra navei container GFS Galaxy, care naviga prin Strâmtoarea Ormuz sub pavilion cipriot. Un membru al echipajului navei civile este dat dispărut, iar nava container nu poate continua navigația din cauza unui incendiu la bord și a unor daune semnificative în compartimentul motoarelor, au precizat militarii americani.

„Iranului i s-a oferit încă o șansă să demonstreze respectarea Memorandumului de Înțelegere după ce a fost chemat la răspundere pentru atacurile anterioare asupra navelor comerciale, dar din nou nu a reușit să îndeplinească această sarcină", se arată în postarea CENTCOM. „Ca răspuns, Statele Unite cauzează Iranului daune serioase, continuând să-i slăbească capacitatea de a ataca marinarii civili și navele comerciale care trec liber prin strâmtoare."

Secretarul Apărării al SUA, Pete Hegseth, a exprimat aceeași idee mai concis. „Iranul a făcut o alegere greșită. Acum plătesc pentru asta", a transmis agenția Associated Press cuvintele sale.

Strâmtoarea Ormuz este din nou închisă

IRGC a declarat că a tras focuri de avertizare asupra unei nave în Strâmtoarea Ormuz, deoarece aceasta nu naviga pe ruta aprobată de Iran. „Din păcate, o navă care a pus în pericol securitatea maritimă, dezactivându-și sistemele, a fost lovită de un foc de avertizare și oprită", se arată în declarația forțelor navale ale IRGC.

Partea iraniană a mai anunțat că Strâmtoarea Ormuz va rămâne închisă până la o nouă notificare și „până la încetarea intervenției SUA în regiune". IRGC a amenințat, de asemenea, cu noi atacuri asupra bazelor armatei americane din Orientul Mijlociu în cazul în care loviturile americane asupra Iranului vor continua.

Înainte de războiul dintre SUA și Israel cu Iranul, prin Strâmtoarea Ormuz trecea aproximativ 20% din comerțul mondial cu petrol.

Armistițiul încălcat

La 17 iunie, SUA și Iran au semnat un acord-cadru care prevedea încetarea ostilităților și deblocarea zonei strategice. Totuși, pe 25 iunie, militarii iranieni au atacat cu o dronă kamikaze în Strâmtoarea Ormuz o navă civilă de tip petrolier, iar în ziua următoare americanii au răspuns cu lovituri asupra Republicii Islamice. De atunci, acest lucru s-a repetat de mai multe ori, iar în atacurile iraniene au fost vizate și statele vecine Bahrain și Kuweit. Militarii americani au raportat de fiecare dată că au atacat ținte militare în Iran, precum radare și depozite de rachete și drone.

Pe 8 iulie, vorbind la summitul NATO de la Ankara, președintele SUA, Donald Trump, a declarat că memorandumului de înțelegere cu Iranul nu mai este valabil. Șeful Casei Albe a numit liderii iranieni „oameni răi, bolnavi", cu care să negociezi este „o pierdere de timp". Trump a adăugat că nu va purta negocieri cu Teheranul, dar va permite negociatorilor săi să le continue dacă doresc. SUA au restabilit sancțiunile petroliere împotriva Iranului.

Pe 11 iulie, Reuters a relatat că oficialii iranieni, în negocieri închise cu SUA, au pus responsabilitatea pentru noile atacuri asupra navelor din Strâmtoarea Ormuz pe „elemente necontrolate ale sistemului". „Ei ne-au spus: „Am eșuat. Am făcut o greșeală. Hai să vorbim”", a declarat o sursă din Washington pentru agenție.