SUA intenționează să ocupe două baze militare din Groenlanda.

SUA intenționează să reactiveze o bază militară din perioada Războiului Rece în sudul Groenlandei, precum și să creeze încă una pe coasta de est.

Înființarea bazelor este prevăzută de un acord trilateral între Statele Unite, Danemarca și Groenlanda.

Este vorba despre restaurarea unui obiectiv la Narsarsuaq, unde baza americană Bluie West One a fost închisă în anii 1950. Crearea unei noi baze este planificată la Mestersvig — un avanpost utilizat în prezent de patrula de schi cu sănii trase de câini „Sirius” a Marinei Daneze, scrie reuters.com.

Săptămâna trecută, președintele SUA, Donald Trump, a anunțat încheierea unui acord pe termen nelimitat cu Danemarca și Groenlanda. După cum notează Reuters, acordul trilateral dintre SUA, Danemarca și Groenlanda ar putea fi semnat marți, la Adunarea Generală a ONU de la New York.

La Copenhaga s-a subliniat că documentul plasează chestiunile de securitate din Arctica sub supravegherea NATO, fără a le lăsa exclusiv în competența SUA și Danemarcei.