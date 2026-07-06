SUA au retras aproape în totalitate trupele din Estonia

Statele Unite au retras aproape în totalitate contingentul militar de pe teritoriul Estoniei. În țară au rămas în principal doar unitățile de sprijin.

Potrivit autorităților, această situație este legată de suspendarea rotației și revizuirea prezenței SUA în Europa, scrie err.ee.

„SUA au început rotația, dar implementarea acesteia a fost suspendată până la o decizie finală privind prezența forțelor armate americane în Europa. Această decizie poate fi luată în termen de șase luni”, a declarat șeful comisiei parlamentare pentru apărare, Kalev Stoicescu.

Potrivit ministrului Apărării din Estonia, Hanno Pevkur, SUA efectuează rotația în mod tradițional vara. Totuși, din cauza revizuirii structurii forțelor, nu se știe câți militari și ce unități vor sosi pentru înlocuire. Conform acordului în vigoare, în Estonia ar trebui să fie între 500 și 700 de militari americani, notează ERR.