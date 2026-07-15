SUA au reluat loviturile asupra Iranului, pe fondul escaladării tensiunilor în jurul Strâmtorii Ormuz.

Militarii americani au reluat miercuri după-amiază loviturile aeriene asupra Iranului, anunțând intensificarea campaniei menite să limiteze capacitatea Teheranului de a amenința navigația comercială în Strâmtoarea Ormuz.

Potrivit Comandamentului Central al Forțelor Armate ale SUA (CENTCOM), noul val de lovituri țintite de 90 de minute asupra obiectivelor iraniene, efectuat miercuri dimineață, a vizat sistemele de apărare de coastă, precum și depozitele și platformele de lansare a rachetelor de croazieră de pe insula Marele Tomb, transmite euronews.com.

CENTCOM a anunțat că loviturile au fost efectuate pentru a reduce și mai mult capacitatea Iranului de a ataca navele comerciale care tranzitează acest coridor strategic de apă.

Operațiunea a reprezentat o nouă escaladare în campania militară a SUA împotriva Iranului, după atacurile repetate ale Teheranului asupra navelor din Golful Persic.

Potrivit CENTCOM, în ultima săptămână Iranul a atacat cel puțin șapte nave comerciale.

În noaptea de miercuri, loviturile aeriene și bombardamentele au vizat mai multe zone din întreaga țară. Se aștepta ca operațiunile să înceteze odată cu venirea zilei.

Autoritățile iraniene au declarat că ultimele lovituri ale SUA au provocat noi victime.

Armata Iranului a anunțat că șapte militari au murit în urma unui atac cu rachete asupra unei cazărmi din apropierea orașului sud-estic Iranșahr.

Un reprezentant al Ministerului Sănătății din Iran a declarat că în urma loviturilor aeriene nocturne ale SUA au murit peste 30 de civili, iar peste 260 au fost răniți, inclusiv trei femei și șase minori.

Anterior, Ministerul Sănătății din Iran raportase 17 morți și peste 115 răniți în urma atacurilor SUA asupra a șase orașe iraniene.

Autoritățile iraniene susțin, de asemenea, că de la începutul războiului, izbucnit în februarie, numărul total al victimelor a ajuns la 3.514 persoane. Aceste date nu pot fi verificate independent.