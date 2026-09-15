SUA au recunoscut pentru prima dată că au amplasat arme ofensive pe orbita Pământului.

Vorbind luni la Conferința privind războiul aerian, spațial și cibernetic, secretarul Forțelor Aeriene ale SUA, Troy Meink, a declarat că această armă este necesară pentru protejarea forțelor americane împotriva „amenințărilor în evoluție".

El nu a precizat capacitățile armamentului și nu a spus când acesta a fost plasat pe orbită, relatează delfi.lv.