SUA au recunoscut pentru prima dată că au amplasat arme ofensive pe orbita Pământului
Pentru prima dată, Statele Unite au recunoscut că au plasat arme ofensive pe orbita Pământului.
Vorbind luni la Conferința privind războiul aerian, spațial și cibernetic, secretarul Forțelor Aeriene ale SUA, Troy Meink, a declarat că această armă este necesară pentru protejarea forțelor americane împotriva „amenințărilor în evoluție".
El nu a precizat capacitățile armamentului și nu a spus când acesta a fost plasat pe orbită, relatează delfi.lv.
Până acum, oficialii americani vorbeau doar despre intențiile de a consolida capacitățile militare în spațiu, indicând programele rusești și chinezești menite să atace și să perturbe funcționarea sateliților americani în cazul unui conflict militar.
Administrația Trump a menționat că sistemul planificat "Domul de Aur" pentru interceptarea rachetelor și a altor ținte care amenință teritoriul SUA va include și o componentă spațială, inclusiv rachete interceptoare.
În 1967, URSS și SUA au semnat un tratat care interzice amplasarea în spațiu a armelor de distrugere în masă (Tratatul privind Principiile care Guvernează Activitățile Statelor în Explorarea și Utilizarea Spațiului Extraatmosferic, inclusiv Luna și alte Corpuri Cerești; acesta este deschis pentru semnare și altor state).
Totuși, acesta nu se aplică armamentului convențional, iar în ultimii ani Rusia, China și SUA au dezvoltat diverse mijloace care permit atacarea sateliților inamicului, necesari pentru comunicații, recunoaștere și navigație.
În 2019, în SUA a fost înființată pentru prima dată în 70 de ani o nouă categorie de forțe armate — Forțele Spațiale. Anul trecut, președintele Donald Trump a emis un ordin potrivit căruia Forțele Spațiale au sarcini nu doar defensive, ci și ofensive.
Purtătorul de cuvânt al Forțelor Spațiale a explicat că, în aceste scopuri, acestea dispun de "mijloace cinetice și necinetice".
La începutul lunii februarie s-a aflat că doi sateliți ruși au interceptat, cu o probabilitate mare, de la începutul invaziei rusești pe scară largă în Ucraina, semnale de la cel puțin 12 aparate europene. Semnalele interceptate ar fi putut fi accesibile serviciilor rusești de informații și, ipotetic, exista și pericolul preluării controlului asupra sateliților.
În 2024, SUA au anunțat că Rusia a lansat un satelit probabil capabil să atace alți sateliți. Rusia nu a comentat acest lucru.
După cum menționează Forțele Spațiale ale SUA, China "dezvoltă și exploatează capacități spațiale și antispațiale în cadrul strategiei de modernizare militară", iar Rusia "consideră spațiul drept unul dintre mediile de desfășurare a războiului și apreciază dominația în spațiu drept un factor decisiv în viitoarele conflicte".