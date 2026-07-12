Guvernul SUA a efectuat primele plăți către persoanele afectate de sindromul de la Havana, raportat de spioni și diplomați. Compensațiile au fost acordate conform legii semnate în 2021.

Guvernul SUA a plătit aproape 3 milioane de dolari despăgubiri victimelor așa-numitului sindrom de la Havana, o afecțiune neurologică misterioasă raportată de spioni, diplomați și familiile acestora, scrie unn.ua, citând BBC.

Acestea sunt primele plăți efectuate angajaților agențiilor americane în legătură cu boala despre care au început să apară rapoarte acum zece ani, de la angajați CIA care lucrau în capitala Cubei.

De atunci, angajați americani staționați în alte țări, inclusiv China, au raportat „cazuri anormale de sănătate”.

Pacienții au descris simptome precum un zumzet slab, pocnituri, țipete și „scrâșnet de metal”, în timp ce alții au raportat o presiune puternică asupra craniului, amețeli și greață.

Departamentul Apărării al SUA a declarat că va continua să acorde prioritate „îngrijirii personalului afectat”, anunțând despăgubirile plătite conform Legii Havana, semnată în 2021.

De-a lungul anilor au existat speculații cu privire la cine și ce este responsabil pentru sindromul de la Havana.

Unii au susținut că boala este cauzată de microunde, ceea ce a generat alte presupuneri că un stat străin ar fi putut folosi un fel de sonar pentru a ataca angajații americani în străinătate și membrii familiilor acestora.