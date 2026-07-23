SUA au obținut 13 miliarde de dolari din vânzarea petrolului venezuelean.

Administrația lui Donald Trump a primit, de la începutul anului, peste 13 miliarde de dolari din vânzarea petrolului venezuelean, însă până acum nu a dezvăluit unde este direcționată cea mai mare parte a acestor fonduri.

SUA au preluat controlul asupra exportului de petrol venezuelean după capturarea lui Nicolas Maduro în ianuarie anul acesta. Conform unui decret inițial al lui Trump, veniturile rămân proprietatea Venezuelei, iar Washingtonul acționează doar ca administrator al acestora. Totodată, președintele SUA a declarat în iunie că țara „câștigă mulți bani” din petrolul venezuelean, scrie theins.ru citând ft.com.

În aprilie, Departamentul de Stat a raportat că aproximativ 3 miliarde de dolari au fost deja transferați Venezuelei. Totuși, site-ul creat de autoritățile țării pentru monitorizarea veniturilor conține informații despre un singur transfer — 300 de milioane de dolari în martie. Oficialii americani susțin că „miliarde de dolari” au fost direcționate către economia venezueleană, fără a dezvălui sumele exacte.

Potrivit Financial Times, problema banilor a devenit deosebit de acută după cutremurele din Venezuela din iunie anul acesta. ONU estimează pagubele aduse clădirilor și infrastructurii țării la aproximativ 37 de miliarde de dolari.

Congresmeni atât din Partidul Democrat, cât și din Partidul Republican al SUA solicită administrației Trump să dezvăluie informații despre distribuirea veniturilor din petrol și măsurile luate pentru prevenirea corupției.