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meduza.io logomeduza
24 Iulie 2026, 09:52
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SUA au impus noi taxe vamale pentru 60 de țări, inclusiv Rusia

Administrația președintelui SUA, Donald Trump, a anunțat noi taxe vamale pentru importurile de la 60 de parteneri comerciali.

SUA au impus noi taxe vamale pentru 60 de țări, inclusiv Rusia
SUA au impus noi taxe vamale pentru 60 de țări, inclusiv Rusia

Dimensiunea taxei vamale este de 10% și 12,5%. Ministerul Comerțului al SUA, informează CNN, a declarat că noile taxe vamale afectează 99,4% din importuri, scrie meduza.io.

Decizia de a introduce taxele vamale a fost justificată de administrația Trump prin faptul că țările vizate nu au introdus sau nu aplică în mod suficient „interdicția de import a bunurilor produse prin muncă forțată”.

În lista țărilor ale căror importuri vor fi taxate cu o rată de 12,5% sunt incluse Rusia și China.

Pentru bunurile din Uniunea Europeană, Taiwan, Japonia, Coreea de Sud și Elveția, rata va fi de 10% sau 12,5%, în funcție de tarifele comerciale existente.

Primăvara anului 2025, Trump a început un război comercial, aplicând taxe vamale importurilor din aproape toate țările lumii. În lista țărilor pentru care atunci au fost introduse taxe vamale, Rusia nu a fost inclusă. Curtea Supremă a SUA a declarat taxele vamale ilegale și a dispus anularea acestora până la 24 iulie 2026.

Sursă
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