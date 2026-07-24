SUA au impus noi taxe vamale pentru 60 de țări, inclusiv Rusia

Administrația președintelui SUA, Donald Trump, a anunțat noi taxe vamale pentru importurile de la 60 de parteneri comerciali.

Dimensiunea taxei vamale este de 10% și 12,5%. Ministerul Comerțului al SUA, informează CNN, a declarat că noile taxe vamale afectează 99,4% din importuri, scrie meduza.io.

Decizia de a introduce taxele vamale a fost justificată de administrația Trump prin faptul că țările vizate nu au introdus sau nu aplică în mod suficient „interdicția de import a bunurilor produse prin muncă forțată”.

În lista țărilor ale căror importuri vor fi taxate cu o rată de 12,5% sunt incluse Rusia și China.

Pentru bunurile din Uniunea Europeană, Taiwan, Japonia, Coreea de Sud și Elveția, rata va fi de 10% sau 12,5%, în funcție de tarifele comerciale existente.

Primăvara anului 2025, Trump a început un război comercial, aplicând taxe vamale importurilor din aproape toate țările lumii. În lista țărilor pentru care atunci au fost introduse taxe vamale, Rusia nu a fost inclusă. Curtea Supremă a SUA a declarat taxele vamale ilegale și a dispus anularea acestora până la 24 iulie 2026.