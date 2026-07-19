theme-icon
logo
logo
PoliticEconomicSocialIncidenteInternaționalSportLadyAutoȘtiințăHi-Tech
Anunță o știre
+
Download app from store
User avatar
Anunță o știre
+
Tema site-ului
theme-icon
Search icon
Categorii
Toate știrile
Politic
Economic
Social
Incidente
Internațional
subiecte
Prețurile la carburanți
Bălți
Criza gazelor
Găgăuzia
Chișinău
Hartă
Curs valutar
Meteo
Afisha
Support
(+373) 22 888 002
info@point.md
Plasare de publicitate
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
Point.md logoPoint
19 Iulie 2026, 10:12
8 747
Copiază linkul
Link copiat

SUA au fost de acord preliminar să permită Arabiei Saudite să îmbogățească uraniu

Casa Albă a fost de acord preliminar să permită Arabiei Saudite să îmbogățească uraniu. Totodată, SUA nu intenționează să accepte garanții care să interzică țării dezvoltarea armelor nucleare.

SUA au fost de acord preliminar să permită Arabiei Saudite îmbogățirea uraniului.
SUA au fost de acord preliminar să permită Arabiei Saudite îmbogățirea uraniului.

Despre acest lucru scrie CNN citând surse.

Permisiunea pentru îmbogățirea uraniului pentru Arabia Saudită este inclusă în așa-numitul „Acord 123”. Acesta reprezintă baza legală fundamentală pentru ca companiile americane să poată transfera regatului materiale nucleare sau tehnologii pentru dezvoltarea unui program nuclear civil. Potrivit surselor CNN, acordul nu a fost încă trimis Congresului pentru examinare, așa cum prevede legea.

Conform publicației, în proiectul acestui acord nu este prevăzută obligația Arabiei Saudite de a accepta un acord privind garanțiile sporite de securitate nucleară cu Agenția Internațională pentru Energie Atomică (AIEA). Dacă regatul nu va fi obligat să semneze astfel de garanții, practic va putea începe să dezvolte arme nucleare, spun sursele CNN familiarizate cu situația.

Statele Unite și Arabia Saudită au încheiat negocierile privind cooperarea în domeniul energiei nucleare încă din octombrie 2025 — atunci trebuia semnat și acordul. Termenele, scrie CNN, s-au prelungit și din cauza începerii războiului dintre SUA și Israel împotriva Iranului. În prezent, documentul așteaptă semnătura lui Donald Trump.

Sursă
Point.md logoPoint
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici