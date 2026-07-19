SUA au fost de acord preliminar să permită Arabiei Saudite să îmbogățească uraniu

Casa Albă a fost de acord preliminar să permită Arabiei Saudite să îmbogățească uraniu. Totodată, SUA nu intenționează să accepte garanții care să interzică țării dezvoltarea armelor nucleare.

Despre acest lucru scrie CNN citând surse.

Permisiunea pentru îmbogățirea uraniului pentru Arabia Saudită este inclusă în așa-numitul „Acord 123”. Acesta reprezintă baza legală fundamentală pentru ca companiile americane să poată transfera regatului materiale nucleare sau tehnologii pentru dezvoltarea unui program nuclear civil. Potrivit surselor CNN, acordul nu a fost încă trimis Congresului pentru examinare, așa cum prevede legea.

Conform publicației, în proiectul acestui acord nu este prevăzută obligația Arabiei Saudite de a accepta un acord privind garanțiile sporite de securitate nucleară cu Agenția Internațională pentru Energie Atomică (AIEA). Dacă regatul nu va fi obligat să semneze astfel de garanții, practic va putea începe să dezvolte arme nucleare, spun sursele CNN familiarizate cu situația.

Statele Unite și Arabia Saudită au încheiat negocierile privind cooperarea în domeniul energiei nucleare încă din octombrie 2025 — atunci trebuia semnat și acordul. Termenele, scrie CNN, s-au prelungit și din cauza începerii războiului dintre SUA și Israel împotriva Iranului. În prezent, documentul așteaptă semnătura lui Donald Trump.