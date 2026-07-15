SUA au efectuat noi lovituri asupra Iranului și au reluat blocada maritimă

Comandamentul Central al SUA a lansat un nou val de lovituri asupra Iranului și a restabilit simultan blocada maritimă a porturilor și zonelor de coastă iraniene.

Pe 14 iulie, CENTCOM a lansat un nou val de lovituri asupra Iranului, vizând zeci de ținte militare în apropierea Strâmtorii Ormuz și în zonele de coastă ale țării. Informația este raportată de Comandamentul Central al SUA (CENTCOM), potrivit rbc.ua.

Avioanele de vânătoare, dronele și navele SUA au folosit muniție timp de șapte ore împotriva obiectivelor iraniene – lansatoare de rachete și drone, mijloace navale și sisteme de apărare costieră.

În aceeași zi, SUA au reluat blocada maritimă a navelor care se îndreaptă spre porturile iraniene, zonele de coastă sau dinspre acestea.

Potrivit CENTCOM, forțele americane rămân „vigilente, capabile de luptă și pregătite” să execute operațiuni la ordinul comandantului suprem.