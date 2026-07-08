SUA au efectuat noi lovituri asupra Iranului după atacul asupra petrolierelor din Strâmtoarea Ormuz.

Bahrein, unde este dislocată a Cincea Flotă a Marinei SUA, a activat miercuri dimineață sirenele de alarmă pentru rachete.

Aceasta după ce Iranul a avertizat Washingtonul că este pregătit să „ia orice măsuri necesare” ca răspuns la loviturile americane.

SUA au efectuat în noaptea de marți spre miercuri noi lovituri asupra Iranului, vizând peste 80 de obiective. Despre aceasta a anunțat Comandamentul Central al Forțelor Armate ale SUA. Potrivit acestuia, operațiunea a fost un răspuns la atacurile Teheranului asupra a trei petroliere în Strâmtoarea Ormuz, scrie euronews.com.

„Forțele SUA au lovit obiective iraniene de apărare antiaeriană, rețele de comandă și comunicații, stații radar de coastă, mijloace antinavă, precum și peste 60 de bărci mici ale Corpului Gardienilor Revoluției Islamice în strâmtoare și în zona acesteia”, se arată într-un comunicat al militarilor americani, publicat pe platforma X.

Loviturile au fost efectuate în contextul vizitei președintelui SUA Donald Trump la Ankara, unde are loc summitul NATO.

Iranul a avertizat imediat Washingtonul că „va lua orice măsuri pe care le va considera necesare”, ceea ce crește riscul de eșec al acordului temporar de încetare a focului și readuce amenințarea implicării întregii regiuni a Orientului Mijlociu într-un conflict mai amplu.

În Bahrain, unde este dislocată a 5-a flotă a Marinei SUA, miercuri dimineață, după lovitura americană asupra Iranului, au fost activate sirenele de alarmă antirachetă.

Potrivit CENTCOM, forțele americane au efectuat lovituri „pentru a pedepsi vinovații pentru țintirea și atacurile asupra navelor civile, ale căror echipaje sunt formate din civili nevinovați, în ape internaționale”.

Militarii americani, se subliniază, „rămân pregătiți să tragă Iranul la răspundere ori de câte ori acordul este încălcat sau nu este respectat”. Totodată, s-a declarat că această serie de lovituri s-a încheiat.

Ministerul Afacerilor Externe al Iranului a acuzat SUA de încălcări repetate ale memorandumului de înțelegere convenit între părți și a amenințat cu măsuri de răspuns.

„Epoca intimidării și șantajului s-a încheiat”, a scris pe X purtătorul de cuvânt al parlamentului iranian Mohammad Baqer Qalibaf. „Aceasta nu duce nicăieri. Nu vom ceda”.

Presa de stat din Iran a raportat sunete de explozii în Bandar Abbas, pe insula Qeshm și în orașul Sirik. Comandamentul Militar Central al țării a avertizat că „va da un răspuns hotărât acestei agresiuni și actului terorist”.

„În niciun caz (forțele armate ale Iranului) nu vor permite intervenția în chestiunile legate de Strâmtoarea Ormuz și nu vor permite altcuiva să o controleze”, se arată în declarație.

O serie similară de atacuri iraniene asupra navelor și lovituri de răspuns din partea SUA a avut loc la sfârșitul lunii trecute. Aceste evenimente au provocat, de asemenea, atacuri iraniene asupra Bahrainului și Kuweitului.

După atacurile asupra navelor, SUA au retras și licența care permitea vânzarea petrolului iranian în cadrul acordului temporar.

Unul dintre petroliere naviga pe coasta Omanului când a fost lovit și a luat foc, au anunțat Centrul Comun de Informații Maritime al Marinei Regale Britanice, adăugând că alte două nave au suferit unele avarii, dar nimeni nu a fost rănit, iar ambele au continuat să navigheze prin Strâmtoarea Ormuz.