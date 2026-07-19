19 Iulie 2026, 11:00
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SUA au efectuat lovituri asupra Iranului pentru a opta noapte consecutivă
Comandamentul Central al Forțelor Armate ale SUA a anunțat începutul unei noi serii de lovituri pe teritoriul Iranului. Explozii au fost auzite în regiunile sudice ale țării.
„Loviturile sunt menite să slăbească și mai mult capacitatea Iranului de a amenința navigația comercială în Strâmtoarea Ormuz, precum și să pedepsească imediat Corpul Gardienilor Revoluției Islamice, care a atacat noaptea trecută militari americani în Iordania”, se arată într-un mesaj al comandamentului pe rețeaua socială X.
Mass-media iraniană transmite că se aud explozii în orașele Bandar Abbas, Sirik și Hadjiabad, precum și pe insula Qeshm.