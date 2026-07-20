SUA au efectuat lovituri asupra Iranului pentru a noua noapte consecutivă.

Armata SUA a atacat pentru a noua noapte consecutiv ținte din Iran, după încheierea armistițiului dintre Teheran și Washington. Republica Islamică, la rândul său, a lovit obiective militare americane în Kuweit și Bahrain.

Armata SUA a efectuat lovituri pentru a noua noapte consecutiv asupra unor ținte din Iran. Pe 20 iulie, atacurile au început la ora 2:30, ora Iranului, se arată într-un comunicat al Comandamentului Central al SUA (CENTCOM). Scopul noilor lovituri, conform declarației CENTCOM, este slăbirea în continuare a potențialului militar al Republicii Islamice, care, potrivit părții americane, este folosit pentru atacuri asupra navelor comerciale și marinarilor civili în Strâmtoarea Ormuz, scrie dw.com.

Iranul, la rândul său, atacă obiective militare americane în Kuweit și Bahrain.

Trump a numit loviturile un răspuns la moartea militarilor americani

Președintele american Donald Trump, revenind la Washington după finala Campionatului Mondial de Fotbal, a numit noile atacuri un răspuns la moartea militarilor Forțelor Armate ale SUA în războiul cu Iranul. „În noaptea aceasta le-am aplicat din nou o lovitură foarte serioasă”, a spus Trump. „Am făcut-o în cinstea soldaților căzuți”.

De la începutul noii escaladări din Orientul Mijlociu, CENTCOM a raportat moartea a trei militari ai săi. Astfel, numărul militarilor americani decedați de la începutul războiului cu Iranul a crescut la 17.

Traficul naval în Strâmtoarea Ormuz a încetinit

Corpul Gardienilor Revoluției Islamice (CGRI) a anunțat în noaptea de 20 iulie că a reținut în zona Strâmtorii Ormuz două petroliere care încercau să intre „ilegal” în strâmtoare sau să o părăsească pe ruta sudică. Potrivit agenției de stat iraniene „Tasnim”, navele „au explodat”.

Traficul naval prin Strâmtoarea Ormuz a scăzut în weekendul trecut, pe fondul intensificării confruntărilor militare dintre SUA și Iran. Conform Bursei de Valori din Londra, pe 19 iulie prin strâmtoare au trecut patru nave, iar pe 18 iulie - opt.

Potrivit companiei S&P Global, în ciuda întreruperilor, producția de GNL în Qatar și Emiratele Arabe Unite rămâne relativ stabilă. Din această cauză crește volumul de GNL stocat pe navele aflate în așteptare în Golful Persic. Conform estimărilor companiei, în regiune se află în prezent petroliere GNL cu o capacitate totală de aproape 1,9 milioane de tone.