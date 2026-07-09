SUA au aprobat vânzarea rachetelor Tomahawk către Germania.

SUA au aprobat vânzarea către Germania a rachetelor de croazieră cu rază lungă de acțiune Tomahawk

Despre acest lucru a declarat joi cancelarul Germaniei, Friedrich Merz, în ciuda îndoielilor exprimate anterior cu privire la planurile de amplasare, transmite euronews.com.

„Pe marginea summitului NATO de la Ankara am convenit cu guvernul american că rachetele americane Tomahawk vor fi achiziționate de noi și amplasate în Germania”, a spus Merz deputaților, făcând o declarație în parlament.

Potrivit lui, acest pas va închide o lacună strategică importantă în apărarea țării.

„În același timp, vom lucra la dezvoltarea propriilor sisteme europene și la amplasarea lor în Europa”, a adăugat Merz, fără a preciza când sunt așteptate livrările rachetelor Tomahawk.

Aceste rachete sunt lansate în principal de pe submarine și nave de luptă și pot parcurge peste 1.600 de kilometri.

Un oficial din guvernul Germaniei a declarat că marți miniștrii apărării ai celor două țări au semnat o scrisoare de intenție privind tranzacția cu rachetele Tomahawk, după negocierile anterioare dintre Merz, președintele SUA Donald Trump și reprezentanți de rang înalt ai structurilor de forță ale ambelor state.

În scrisoare, SUA s-au angajat să aprobe formal până în august vânzarea rachetelor Tomahawk și a lansatoarelor terestre Typhoon, însă numărul rachetelor achiziționate va rămâne secret.

La Berlin, amplasarea rachetelor de croazieră cu rază lungă de acțiune, precum cele americane Tomahawk, este considerată un element cheie al strategiei de descurajare a Rusiei.

În prezent, producătorii europeni nu au alternative cu o rază și capacități de lovire comparabile, motiv pentru care Berlinul și alte țări importante NATO din Europa rămân dependente de Washington pentru livrarea unor astfel de armamente.

În ziua de miercuri, Marea Britanie a anunțat că 12 aliați europeni din NATO, inclusiv Germania, vor cheltui împreună aproximativ 50 de miliarde de dolari (43 miliarde de euro) în următorul deceniu pentru dezvoltarea unor noi arme de precizie cu rază lungă de acțiune.

Potrivit unei surse din guvernul german, Berlinul intenționează să finanțeze aproximativ jumătate din costul proiectului.

În luna mai, Merz declara că amplasarea planificată a rachetelor Tomahawk în Germania, anunțată de fostul președinte al SUA Joe Biden, este anulată.

Atunci, Merz explica această decizie prin epuizarea arsenalelor din cauza războaielor din Iran și Ucraina.