SUA ar putea retrage din Europa 25.000 de militari.

Pentagonul examinează retragerea din Europa a 25 d de militari americani, precum și a unei cantități corespunzătoare de tehnică militară.

Prezența SUA în regiune, în cazul aplicării unei astfel de decizii, s-ar putea reduce cu o treime.

Despre acest lucru relatează NBC News, citând surse. Potrivit interlocutorilor postului de televiziune, reducerea propusă a efectivelor militare ar putea fi și mai mare, ajungând la 40 de mii de militari. Decizia finală nu a fost încă luată.

Opțiunile analizate fac parte din planul oficial al Pentagonului privind prezența militară a SUA în Europa. Generalul Alexus Grynkewich, care conduce Comandamentul European al SUA și este comandantul suprem al forțelor NATO, va prezenta secretarului apărării, Pete Hegseth, o analiză preliminară pe 18 septembrie. Ministrul va primi recomandarea finală pe 6 noiembrie, după care orice propunere va fi prezentată președintelui Donald Trump.

În cadrul evaluării preliminare vor fi analizate mai multe variante de acțiune privind aviația, forțele navale și trupele terestre, precum și posibila redislocare a unei părți a forțelor americane pe flancul estic al NATO. În prezent, în Europa sunt dislocați aproximativ 80 de mii de militari americani. Germania, Italia și Spania, unde sunt staționate unele dintre cele mai mari contingente americane din Europa, vor fi cel mai afectate de reducerea trupelor.