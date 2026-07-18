SUA anunță încheierea celei de-a șaptea runde de lovituri asupra Iranului.

Comandamentul Central al SUA (CENTCOM) a anunțat că forțele armate americane au finalizat a șaptea serie de lovituri nocturne asupra Iranului.

Despre aceasta se menționează într-o declarație pe rețeaua socială X, scrie eurointegration.com.ua.

Comandamentul Central al SUA a anunțat că militarii americani au efectuat lovituri asupra obiectivelor de supraveghere, infrastructurii logistice militare, depozitelor subterane de arme și forțelor navale.

„Forțele armate americane au folosit avioane de vânătoare, drone și nave militare, precum și alte mijloace”, se arată în declarație.

De asemenea, SUA au menționat că în prezent peste 50.000 de militari americani acționează în Orientul Mijlociu.

Reamintim că președintele american Donald Trump a intensificat presiunile asupra Iranului, cerând încheierea unui acord cu SUA și afirmând că în țară „nu va rămâne nimeni”, dacă acest lucru nu se va întâmpla.