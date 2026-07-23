Administrația Trump discută posibilitatea unei intervenții militare în Mali, unde câștigă teren grupări legate de „Al-Qaida”, scrie The Washington Post.

Administrația președintelui SUA, Donald Trump, analizează posibilitatea desfășurării unei operațiuni militare în Mali împotriva jihadiștilor din „Grupul de susținere a Islamului și musulmanilor” (JNIM), legați de „Al-Qaida”, a relatat miercuri, 22 iulie, ziarul The Washington Post, citând mai multe surse, transmite dw.com.

Înalți oficiali americani au opinii diferite privind necesitatea începerii acțiunilor militare împotriva JNIM, notează WP. Unul dintre principalii susținători ai utilizării forței este Sebastian Gorka, directorul principal al Consiliului Național de Securitate pentru combaterea terorismului.

Pentagonul a refuzat să comenteze, iar la Casa Albă, întrebată de WP, a declarat că SUA îndeamnă guvernele țărilor din Africa de Nord și de Vest „să achiziționeze echipamente și servicii americane pentru a sprijini eforturile lor militare împotriva teroriștilor”. Reprezentantul Casei Albe a numit terorismul în Sahel o „problemă multinațională”. „Îndemnăm partenerii regionali și aliații NATO să susțină Alianța statelor Sahel în războiul său împotriva JNIM și ISIS”, a adăugat purtătorul de cuvânt al Casei Albe.

Washingtonul acuză Moscova de instabilitatea regiunii

Alianța statelor Sahel include Mali, Burkina Faso și Niger. În ultimii ani, în toate aceste țări din Africa de Vest, liderii militari au răsturnat guvernele alese democratic prin lovituri de stat. Ulterior, aceștia au rupt în mare măsură legăturile cu Occidentul și s-au îndreptat spre Rusia pentru ajutor în domeniul securității, amintește WP.

Un reprezentant al administrației Trump, într-un interviu pentru publicație, a pus responsabilitatea pentru situația instabilă din regiune pe seama Moscovei, afirmând că aceasta „și-a dovedit ineficiența ca partener al Mali în domeniul securității”. „Sperăm că alte țări africane vor lua în considerare rezultatele îngrijorătoare ale Rusiei în lupta împotriva terorismului”, a declarat oficialul.

Conflictul armat dintre autoritățile din Mali și grupările extremiste și separatiste a început în 2012. De atunci, țara se află într-o stare de criză, în special în domeniul securității și al dezvoltării socio-economice.

Mercenarii ruși sunt prezenți în Mali din 2021. În 2020, puterea în această țară a fost preluată de militari conduși de colonelul Assimi Goita. Aceștia au rupt legăturile tradiționale cu Franța și au început apropierea de Rusia, invitând în țară mercenari din PMC „Wagner”. După moartea lui Evgheni Prigojin, fondatorul acestei companii militare private, înlocuitorii „wagneriștilor” au devenit „Corpul African”, care acum este mai strâns legat de Ministerul Apărării al Rusiei. Mercenarii și militarii ruși din Mali au fost de mai multe ori acuzați de uciderea civililor.