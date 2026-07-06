SUA ajută Ucraina să ocolească apărarea antiaeriană rusă în loviturile asupra rafinăriilor de petrol.

Serviciile speciale ale SUA ajută Ucraina să traseze rute pentru dronele cu rază lungă de acțiune și să ocolească apărarea antiaeriană rusă în timpul loviturilor asupra rafinăriilor de petrol.

Despre aceasta au povestit oficiali ucraineni de rang înalt, sub protecția anonimatului, pentru Financial Times, relatează „Europa Liberă”.

Analiza datelor FT arată că intensificarea campaniei ucrainene de utilizare a dronelor provoacă cea mai gravă criză de combustibil din Rusia din ultimele decenii.

De la începutul anului 2026, rafinăriile rusești au fost lovite de cel puțin 194 de ori, de 11 ori mai mult decât în aceeași perioadă a anului trecut.

Analiștii leagă succesul campaniei ucrainene cu drone de capacitatea acesteia de a crește semnificativ volumul producției, precum și de îmbunătățirea managementului.

Sprijinul serviciilor speciale americane a jucat, de asemenea, un rol, ajutând Kievul să traseze rute optime pentru drone și să evite mijloacele rusești de apărare antiaeriană, au declarat interlocutorii FT.

Datele Ministerului Apărării din Rusia arată că în primele șase luni ale anului 2026 au fost interceptate cel puțin 63.933 de drone pe teritoriul Rusiei și pe teritoriile ucrainene ocupate.

Jumătate din toate interceptările raportate au avut loc în ultimele două luni: Rusia a anunțat doborârea a 14.195 de drone în mai și 17.832 în iunie. Pentru comparație, conform datelor, valorile lunare din ianuarie și februarie nu au depășit 6.000.

Aceste concluzii indică faptul că intensificarea campaniei aeriene a Kievului pune o presiune fără precedent asupra apărării antiaeriene ruse, îngreunând Moscovei protejarea obiectivelor energetice și militare critice, care asigură funcționarea mașinii sale de război, scrie publicația.

Intensificarea loviturilor are loc pe fondul în care președintele Vladimir Zelenski a lăsat să se înțeleagă că forțele sale armate vor desfășura în această vară o operațiune coordonată pentru a încerca să-l determine pe conducătorul de la Kremlin, Vladimir Putin, să pună capăt războiului de cucerire de lungă durată.

Săptămâna trecută, liderul ucrainean a declarat că Kievul începe o „operațiune de impact de 40 de zile”, care urmează să fie realizată de unitățile sale cu rază lungă de acțiune.

Totuși, Putin nu a dat niciun semn că ultimele campanii ale Ucrainei l-ar determina să se așeze la masa negocierilor. În schimb, el a dublat miza, insistând că Rusia câștigă războiul și că obiectivele sale militare rămân realizabile.

Negociatorii ruși au informat partea americană că aceasta trebuie să obțină de la Kiev acordul pentru concesii semnificative, au declarat pentru FT oficiali ucraineni de rang înalt implicați în negocierile de pace.

Aceștia au menționat că negocierile de pace trilaterale mediate de SUA sunt puțin probabil să fie reluate înainte de sfârșitul verii.

Având în vedere că Rusia este concentrată pe obiectivele maximaliste ale lui Putin, Moscova este puțin probabil să participe la negocieri substanțiale până în februarie anul viitor, a remarcat o altă sursă din Moscova implicată în negocieri închise pentru încetarea războiului.

„În acest moment, opțiunea cea mai dorită pentru ruși rămâne ca americanii să ne „dea” Ucraina. Ei nici măcar nu sugerează vreo concesie. Ei repetă constant aceleași obiective... Pozițiile lor de negociere înseamnă, practic, că nu există nimic de negociat”, a spus această sursă.