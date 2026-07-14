Studiu: După 2029, populația UE va începe să scadă.

Creșterea populației Uniunii Europene va continua, conform estimărilor, încă câțiva ani, după care, timp de câteva decenii, va scădea.

La această concluzie au ajuns angajații Centrului Comun de Cercetare (Joint Research Centre, JRC) al Comisiei Europene, care au prezentat un raport privind problemele demografice ale UE marți, 14 iulie, transmite dw.com.

Potrivit prognozei oamenilor de știință, populația UE, care în prezent numără 450,6 milioane de persoane, va atinge în 2029 un vârf de 453,3 milioane, iar apoi, până în 2100, va scădea la 398,8 milioane - adică la nivelul anilor 1970.

Totodată, se așteaptă ca speranța medie de viață, care în 2024 era de 81,5 ani, să crească până în 2100 la 90 de ani pentru femei și 86 de ani pentru bărbați. Conform acestor calcule, dacă astăzi persoanele cu vârsta de 65 de ani și peste reprezintă aproximativ 20% din populația UE, până în 2050 acest procent va ajunge la o treime.

Oamenii de știință consideră că unele consecințe ale schimbărilor demografice pot fi atenuate prin imigrație, însă aceasta nu poate rezolva complet problemele unei societăți îmbătrânite.

În legătură cu aceste prognoze, comisarul european Dubravka Šuica a vorbit despre „provocări serioase”, cum ar fi lipsa forței de muncă calificate, presiunea asupra bugetului, precum și asupra sistemelor de îngrijire și educație.