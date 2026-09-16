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16 Septembrie 2026, 10:06
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Studiu: Aproape jumătate dintre miniștrii Portugaliei nu au studii în domeniile lor

După cum relatează CNN Portugal, nu toți miniștrii care au făcut parte din guvernele portugheze în ultimele cinci decenii aveau experiență profesională în domeniile de care au fost desemnați să răspundă.

Studiu: Aproape jumătate dintre miniștrii Portugaliei nu au studii în domeniile lor.
Studiu: Aproape jumătate dintre miniștrii Portugaliei nu au studii în domeniile lor.

Acest lucru se menționează într-un studiu al Fundației Francisco Manuel dos Santos (FFMS), publicat pe 14 septembrie, în care au fost analizate parcursurile profesionale ale 507 miniștri numiți din 1976.

Experiența profesională

Studiul, coordonat de António Costa Pinto și Marcelo Camerlo, concluzionează că 43,4% dintre membrii guvernului aveau experiență profesională strâns legată de atribuțiile funcțiilor care le-au fost încredințate.

34% au fost incluși în categoria persoanelor care au o anumită experiență legată de domeniul respectiv sau care au ocupat anterior funcții relevante, deși nu la cel mai înalt nivel.

113 miniștri, ceea ce reprezintă 22% din numărul total, au preluat funcția fără a avea experiență profesională care ar putea fi considerată relevantă pentru atribuțiile care le-au fost încredințate.

Date din cincizeci de ani

Datele din ultima jumătate de secol indică o tendință de creștere treptată a ponderii miniștrilor care au experiență profesională în mare măsură corespunzătoare domeniilor lor de activitate.

Al doilea guvern al lui Pedro Passos Coelho s-a remarcat prin cel mai mare procent de miniștri a căror experiență profesională a fost considerată compatibilă cu atribuțiile funcțiilor care le-au fost încredințate.

Acest guvern a rezistat mai puțin de o lună, după care a cedat locul așa-numitei „geringonça” (coaliția de stânga).

În guvernul lui Alfredo Nobre da Costa, în 1978, s-a înregistrat cel mai mare număr de miniștri fără experiență relevantă în domeniile de care erau responsabili. Acest guvern a fost format la inițiativa președintelui de მაშინ, Ramalho Eanes, și a rezistat puțin mai puțin de trei luni.

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