Studiu: 88% din căpșunile din Europa conțin pesticide.

Un studiu realizat de organizațiile PAN Europe și Ecologistas en Acción a descoperit reziduuri de pesticide în 88% din probele de căpșuni testate în Europa.

Potrivit unui studiu, 58% dintre probe conțineau PFAS — așa-numitele „substanțe chimice veșnice”, caracterizate prin rezistență ridicată și capacitatea de a se acumula în organismul uman și în mediu. Mai mult de jumătate dintre pesticidele detectate fac parte din categoria celor mai periculoase substanțe autorizate în UE. Acestea sunt incluse pe lista substanțelor care trebuie eliminate treptat de pe piață încă din 2011, informează Digi24.

Spania a înregistrat rezultate semnificativ mai bune decât media europeană. În una dintre cele două probe de căpșuni cultivate tradițional, au fost detectate doar două pesticide autorizate, iar concentrația acestora nu a depășit limitele legale stabilite.

În ceea ce privește căpșunile organice, atât în Spania, cât și în alte țări europene, în toate probele analizate nu au fost găsite urme de pesticide. Autorii studiului consideră acest fapt o confirmare că produsele organice reprezintă cea mai sigură alegere pentru consumatori.

Autorii raportului afirmă că rezultatele obținute contrazic argumentele în favoarea relaxării regulilor privind utilizarea pesticidelor și solicită respectarea mai strictă a legislației în vigoare.

Coordonatorul programului pentru apă PAN Europe, Koldo Hernández, a atras atenția și asupra altor consecințe ale cultivării intensive a căpșunilor, inclusiv consumul ridicat de apă și condițiile grele de muncă ale femeilor angajate în acest sector. Potrivit acestuia, aceste condiții pot fi caracterizate drept „semi-sclavie”.