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6 Iulie 2026, 23:22
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Stubb: NATO susține loviturile ucrainene în adâncul teritoriului Rusiei

Președintele Finlandei, Alexander Stubb, a declarat că liderii NATO susțin intensificarea capacității loviturilor ucrainene în adâncul teritoriului Federației Ruse, pentru a determina Moscova să se așeze la masa negocierilor.

Stubb: NATO susține loviturile ucrainene în adâncul teritoriului Rusiei.
Stubb: NATO susține loviturile ucrainene în adâncul teritoriului Rusiei.

Despre aceasta a declarat Stubb într-un interviu pentru Financial Times, publicat luni, 6 iulie, transmite nv.ua.

„Cred că toți liderii NATO înțeleg de ce face Ucraina acest lucru”, a spus Stubb. El a subliniat că presiunea asupra Rusiei trebuie intensificată și că aceasta este poziția comună a Alianței.

Președintele Finlandei a discutat cu Financial Times înaintea summitului liderilor NATO de la Ankara, unde va fi abordată problema sprijinului pentru Ucraina. El a remarcat că toți, inclusiv Statele Unite, văd că „Ucraina câștigă acum pe câmpul de luptă”.

De asemenea, Alexander Stubb a declarat că, în ciuda îngrijorărilor legate de o posibilă escaladare nucleară din partea Rusiei, campania ucraineană a schimbat gândirea strategică a SUA privind războiul și a întărit poziția de negociere a Kievului.

„Ucraina se află acum în cea mai bună poziție militară, politică și financiară din tot timpul acestui război. De aceea observăm multă activitate îngrijorătoare în Rusia”, a remarcat Stubb.

Summitul NATO va avea loc în capitala Turciei, Ankara, pe 7-8 iulie. În cadrul evenimentului va avea loc o întâlnire bilaterală între președinții Ucrainei și SUA, Vladimir Zelenski și Joe Biden.

În ceea ce privește intensificarea loviturilor ucrainene pe teritoriul Federației Ruse, pe 6 iulie Statul Major al Forțelor Armate ale Ucrainei a confirmat lovirea rafinăriei din Omsk, situată la aproape 2.500 km de granița cu Ucraina. Aceasta a fost ultima dintre cele 11 cele mai mari rafinării rusești de benzină lovite de Forțele de Apărare. Rafinăria din Omsk este, de asemenea, cea mai puternică de pe teritoriul statului agresor și are unul dintre cele mai ridicate niveluri de rafinare a petrolului din Federația Rusă (aproximativ 99%).

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