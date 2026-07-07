Anton Milaev, strănepotul adoptiv al fostului lider sovietic Leonid Brejnev, în vârstă de 45 de ani, a luptat în rândurile armatei ruse și a fost luat prizonier de forțele ucrainene în toamna anului 2025.

S-a aflat că acesta a locuit timp de 19 ani în SUA înainte de a reveni în Rusia.

Anton Milaev a acordat un interviu proiectului „Vreau să trăiesc”, un centru care primește cereri de predare în captivitate din partea militarilor ruși. Milaev a povestit că a locuit 19 ani la New York, dar s-a întors apoi în Rusia, pentru că s-a săturat „să lucreze pentru masoni” și i s-a făcut dor de patrie. El a lucrat ca muncitor necalificat și nu a reușit să obțină „green card”, transmite focus.ua.

„Apropo, în Uniunea Sovietică, deși eram mic, îmi era mai bine să trăiesc acolo decât acum. Știam ce va fi mâine. Existau perspective. Era totuși, cumva, o țară, iar acum este haos. Și prietenii mei încă mai sunt nostalgici”, a declarat Milaev, adăugând că al Doilea Război Mondial în URSS „a unit oamenii”.

Jurnalista i-a amintit că Milaev a venit cu armele împotriva oamenilor cu care, după spusele lui, „s-a unit”.

„Am vrut să vedem naziștii”, a spus prizonierul.

„I-ați văzut?”, a întrebat jurnalista.

„Nu, nu i-am văzut. Dar am aflat asta abia când am ajuns aici. Cred că pentru a schimba opinia despre acest război”, a spus strănepotul lui Brejnev.

În Rusia, acesta a acumulat datorii de aproximativ un milion de ruble și, potrivit propriilor declarații, a decis să meargă la război după ce „s-a gândit și a chibzuit”. Milaev a semnat un contract cu Ministerul Apărării al Rusiei în 2025, pentru care a primit o plată unică de 1,4 milioane de ruble.

El spera să obțină funcția de șofer în spatele frontului, însă, după trei săptămâni de pregătire la Pisky, în regiunea Lugansk ocupată, Milaev a fost repartizat în Batalionul 1 de asalt al Diviziei 98 Aeropurtate. Ulterior, unitatea a fost trimisă în regiunea Herson pentru a traversa fluviul Nipru. Milaev a descris această misiune drept „o mașină de tocat carne” și a afirmat că acolo „este practic imposibil să supraviețuiești”. Potrivit acestuia, trupurile militarilor uciși nu sunt evacuate și sunt devorate de animale sălbatice.

Strănepotul lui Brejnev a spus că a supraviețuit ca prin minune. În grupul său erau opt persoane, patru au supraviețuit. El a ajuns singur la râu și s-a predat unei drone ucrainene, apoi a fost luat prizonier de Brigada 34 de infanterie marină a Forțelor Armate ale Ucrainei.

Lui Milaev i s-a permis să-și sune fosta soție, căreia i-a spus că este tratat „excelent” în captivitate. El a recunoscut, totodată, că a sperat ca nimeni să nu afle despre faptul că este rudă cu Brejnev, deoarece această legătură nu i-a influențat viața, iar el a rămas „un om obișnuit”.

El nu dorește să fie schimbat în cadrul unui schimb de prizonieri pentru că înțelege că după aceea va fi trimis din nou pe front și că în Rusia ar putea fi împușcat pentru predare. Alarmele aeriene le numește „povești de adormit copiii” în comparație cu ceea ce a văzut pe linia frontului.

„Sper să rămân aici până se termină războiul”, a spus el.

Anton Milaev este fiul primului soț al Galinei Brejneva, fiica fostului lider sovietic Leonid Brejnev. Artistul de circ și acrobatul Evgheni Milaev era cu 20 de ani mai în vârstă decât aceasta și, în timpul căsătoriei, a devenit director al Circului din Moscova. Galina i-a adoptat copiii din prima căsătorie, după ce mama acestora a murit la naștere. Căsnicia s-a destrămat după infidelitatea lui Evgheni Milaev. Ulterior, Galina Brejneva s-a mai căsătorit de două ori și a avut numeroase relații.

Anton Milaev și-a început cariera ca artist de circ, evoluând în spectacolele bunicului și ale tatălui său. A plecat la războiul împotriva Ucrainei din cauza datoriilor, iar în prezent se află în captivitate în Ucraina. Potrivit declarațiilor sale, deocamdată nu își dorește să revină în Rusia.