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13 Iulie 2026, 22:47
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Străinii vor fi verificați cu detectorul de minciuni înainte de acordarea permisului de ședere în Lituania

Seimul Lituaniei a susținut includerea străinilor pe lista persoanelor cărora li se poate solicita să treacă testul poligraf în procesul de examinare a cererilor pentru acordarea permisului de ședere.

Străinii vor fi verificați cu detectorul de minciuni înainte de acordarea permisului de ședere în Lituania.
Străinii vor fi verificați cu detectorul de minciuni înainte de acordarea permisului de ședere în Lituania.

Verificarea va fi efectuată dacă autoritățile consideră că un străin reprezintă o amenințare pentru securitatea națională, transmite lrt.lt.

Pentru adoptarea măsurii au votat 81 de deputați, 4 au fost împotrivă, iar 14 s-au abținut.

Anterior, verificarea era prevăzută doar pentru funcționarii publici, militari sau angajații unor instituții care solicitau acces la informații secrete.

Viceministrul Apărării Naționale a Lituaniei, Karolis Aleksa, a explicat necesitatea măsurii prin „situația geopolitică, activizarea activității serviciilor de informații ale statelor ostile și creșterea numărului de cazuri de recrutare”. Dacă o persoană refuză poligraful, nu i se va acorda permisul de ședere sau accesul la informații secrete.

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