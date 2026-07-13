Străinii vor fi verificați cu detectorul de minciuni înainte de acordarea permisului de ședere în Lituania.

Seimul Lituaniei a susținut includerea străinilor pe lista persoanelor cărora li se poate solicita să treacă testul poligraf în procesul de examinare a cererilor pentru acordarea permisului de ședere.

Verificarea va fi efectuată dacă autoritățile consideră că un străin reprezintă o amenințare pentru securitatea națională, transmite lrt.lt.

Pentru adoptarea măsurii au votat 81 de deputați, 4 au fost împotrivă, iar 14 s-au abținut.

Anterior, verificarea era prevăzută doar pentru funcționarii publici, militari sau angajații unor instituții care solicitau acces la informații secrete.

Viceministrul Apărării Naționale a Lituaniei, Karolis Aleksa, a explicat necesitatea măsurii prin „situația geopolitică, activizarea activității serviciilor de informații ale statelor ostile și creșterea numărului de cazuri de recrutare”. Dacă o persoană refuză poligraful, nu i se va acorda permisul de ședere sau accesul la informații secrete.