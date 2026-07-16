Steagul URSS care a fost pe Lună, vândut la Sotheby’s cu 80.000 de dolari.

La licitația Sotheby’s, un mic steag al URSS care a fost pe Lună a fost vândut pentru 80.000 de dolari.

Acesta a fost luat de cosmonautul Buzz Aldrin în timpul zborului „Apollo 11” către Lună, în iulie 1969, se menționează pe site-ul licitației.

Steagul, cu dimensiuni de aproximativ 10 pe 15 cm, a fost inițial evaluat de experți la 7–10 mii de dolari. În colț, Aldrin și-a pus semnătura și a scris: „Am zburat spre Lună cu Apollo-11”. La lot a fost atașată și o scrisoare a astronautului, care confirmă proveniența lotului, scrie sothebys.com.

În scrisoare, Buzz Aldrin a menționat că a decis personal să includă steagul sovietic în inventarul său. „Purtarea acestui steag a fost un gest de bunăvoință, dar și o demonstrație că Apollo-11 este o realizare a întregii omeniri, care depășește granițele naționale”, a subliniat astronautul american.