Stațiunile bulgare pierd turiști din cauza temerilor legate de creșterea prețurilor după trecerea la euro.

Industria turistică din Bulgaria raportează un început slab al sezonului de vară. Potrivit estimărilor hotelierilor, numărul turiștilor a scăzut cu aproximativ 30–40% față de anii precedenți, în ciuda reducerilor.

Acest lucru s-a reflectat în mod deosebit asupra fluxului de turiști din România, una dintre piețele cheie pentru stațiunile bulgare. După trecerea Bulgariei la euro, mulți români au început să se teamă de creșterea prețurilor, motiv pentru care vacanțele tradițional accesibile au fost percepute ca mult mai scumpe, informează economedia.ro.

Potrivit reprezentanților industriei hoteliere, primele săptămâni ale sezonului au fost marcate de o ocupare scăzută a hotelurilor, însă aceștia speră la o îmbunătățire a situației în vârful vacanțelor de vară.

Vicepreședintele Asociației Bulgare a Hotelurilor și Restaurantelor, Veselin Nalbantov, a declarat că sectorul abia acum intră în cea mai activă fază a sezonului.

„Sezonul a început greu, dar acum vine vârful său. Trebuie să obținem măcar unele succese. Nu vom mai putea compensa întârzierea. Scăderea este de aproximativ 30–40%, dar concluziile finale le vom trage la sfârșitul sezonului.”

El a subliniat că principalul avantaj al Bulgariei rămâne în continuare clima și litoralul, datorită cărora țara își păstrează competitivitatea ca destinație turistică.

Pentru a păstra clienții, multe hoteluri au redus prețurile și au oferit promoții speciale. Totuși, după trecerea la euro, turiștii au devenit mult mai atenți la cheltuielile pentru vacanță.

Potrivit lui Nalbantov, cererea a fost influențată și de alți factori, inclusiv evenimente sportive majore și schimbarea obiceiurilor călătorilor. În special, în timpul campionatelor de fotbal, mulți preferă să rămână acasă.

În același timp, el a recunoscut că operatorii turistici polonezi și români observă o prudență vizibilă a turiștilor tocmai din cauza consecințelor trecerii Bulgariei la moneda unică europeană.

„Nu văd avantaje speciale ale acestui euro: se spunea că vor veni investitori, investitori nu sunt. Se spunea că vor veni turiști, nici turiști nu sunt.”

Președinta consiliului asociației „Viitorul Turismului”, Pavlina Ilieva, consideră că problemele sectorului nu sunt legate doar de trecerea la euro, ci și de povara fiscală ridicată.

„În Bulgaria TVA-ul pentru sectorul turistic este de 20%, iar nicio țară din Europa nu se poate compara cu noi”, a declarat ea, menționând că în majoritatea țărilor UE cota TVA în turism este între 7% și 11%.

Potrivit ei, Bulgaria a pierdut, de asemenea, câteva piețe turistice cheie — Ucraina, Rusia și Israel, iar acestea nu au fost încă înlocuite.

„Trei piețe mari au dispărut și nu avem cu ce să le înlocuim.”

Ilieva a adăugat că sectorul a fost afectat și de război, de evenimentele din Orientul Mijlociu și de necesitatea recalculării prețurilor după trecerea la euro.

În ciuda unui început slab de sezon, reprezentanții industriei speră că situația se va îmbunătăți în plinătatea verii. Totuși, după părerea lor, pentru a menține interesul turiștilor, Bulgaria va avea nevoie de reforme structurale, creșterea competitivității prețurilor și diversificarea piețelor turistice.