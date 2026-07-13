Stațiunea spaniolă Marbella devine noul Silicon Valley.

Marbella, Spania, se transformă dintr-o stațiune de lux într-o bază permanentă pentru companii tehnologice. Numărul spațiilor de coworking crește, autoritățile dezvoltă proiecte IA, iar locuințele s-au scumpit cu 74% în 5 ani.

Marbella, pe coasta spaniolă Costa del Sol, își schimbă imaginea de stațiune de lux într-un hub tehnologic pe tot parcursul anului, similar cu Silicon Valley. În oraș apar spații de coworking și birouri, iar autoritățile și afacerile promovează „versiunea 2.0” cu accent pe antreprenori și investitori, scrie bloomberg.com.

„Ajutăm la schimbarea percepției despre Marbella, de la o stațiune la un centru serios pentru profesioniști moderni, viitorul va arăta diferit”, a declarat Christian Rasmussen, șeful hubului de afaceri The Pool de pe „Mila de Aur”.

Potrivit raportului Pure Living Properties pentru 2025, citat de agenție, după pandemie crește ponderea cumpărătorilor mai tineri, care intenționează să locuiască și să lucreze aici pe tot parcursul anului. Pe lângă clienții tradiționali din Marea Britanie, Scandinavia, Germania și Olanda, cererea a crescut din partea SUA, Canadei, Poloniei și țărilor din Golful Persic.

De asemenea, pe piața din Marbella se multiplică proiectele brandurilor mondiale. Dolce & Gabbana, Fendi și Karl Lagerfeld au lansat propriile complexe rezidențiale. Tenismanul spaniol și fostul număr unu mondial la simplu, Rafael Nadal, împreună cu designerul Giorgio Armani dezvoltă 33 de vile ultraluxoase. Apar reședințe sub branduri hoteliere, iar restaurantele raportează deficit de locații potrivite, notează agenția.

Infrastructura crește odată cu cererea. Numărul școlilor internaționale a crescut de la aproximativ unsprezece la peste cincizeci în patruzeci de ani, în același timp fiind înregistrat un aflux de familii din SUA, Dubai, Rusia și China. Autoritățile au lansat programul Marbellup pentru instruire în domeniul inteligenței artificiale și în iunie au organizat evenimentul pentru companii tech Startup Olé.

Prețul mediu al locuințelor în Marbella a crescut cu 74% în cinci ani, ajungând la 5.608 euro pe metru pătrat în iunie 2026, iar în Marbella Pueblo creșterea anuală a fost de 21,8%, până la 5.403 euro pe metru pătrat, conform datelor Idealista.

Silicon Valley este centrul mondial al tehnologiei de vârf și capitalului de risc. Este situat în California, în sudul golfului San Francisco. Aici se află sediile companiilor Apple, Google, Meta, Intel, Nvidia și altele. Numele este legat de siliciul folosit în microelectronică.