Stânca Pârjoaia a fost detonată: Explozie spectaculoasă în Dunăre pentru salvarea centralei de la Cernavodă.

Luni dimineața, militarii români au aruncat în aer stânca Pârjoaia de pe fundul Dunării.

Aceștia au folosit 180 de kilograme de explozibil, în cadrul unei operațiuni menite să redirecționeze un debit mai mare al Dunării către Centrala Nucleară de la Cernavodă.

Ministrul interimar al apărării, Radu Miruță, a numit această operațiune un succes atât pentru navigație, cât și pentru activitatea centralei electrice, subliniind că „fiecare zi suplimentară de funcționare a Centralei Nucleare de la Cernavodă reprezintă un câștig”, transmite eurointegration.com.ua în baza digi24.ro.

Luni dimineață, în jurul orei 9:00, stânca a reușit să fie explodată parțial. Lucrările de înlăturare a acesteia, desfășurate duminică, nu au avut succes. Luni, săpătorii militari au fost nevoiți să folosească de două ori mai mult material exploziv decât în ziua precedentă.

„Au fost livrate 180 de kilograme de explozibil. (...) Indiferent de care vor fi consecințele finale pentru centrala de la Cernavodă în zilele următoare, ceea ce s-a reușit să se obțină prin eliberarea acestei stânci este necesar atât pentru navigație, cât și pentru viitoarele lucrări de drăgare, ceea ce va facilita drăgarea pe brațul Vechiului Dunăre”, a spus Miruță.

Potrivit acestuia, în zilele următoare, în următoarele ore, cele două șlepuri care au fost aduse aici vor fi încărcate cu cât mai multă rocă eliberată.

„Conform calculelor pe care le-am primit inițial, miercuri-joi, în cel mai bun caz – joi, centrala Cernavodă ar fi trebuit să înceapă procedura de oprire. Dacă calculele reprezentanților Apele Române, cărora le este necesar sprijin nu doar din partea armatei, ci și din partea Ministerului Transporturilor, corespund realității, atunci fiecare zi în care centrala Cernavodă va funcționa după miercuri-joi va fi un câștig simțit”, a precizat șeful Ministerului Apărării.

Operațiunea de redirecționare a albiei Dunării este împărțită în două etape. În prima etapă se desfășoară lucrări de explozie pe stânca situată în brațul Dunării – pe brațul Bala.

Ulterior, patru șlepuri umplute cu pietre, fiecare având 70 m lungime și 3 m înălțime, vor fi scufundate pentru a limita debitul de apă în acest braț și pentru a-l direcționa spre vechea albie a Dunării.