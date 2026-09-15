„Spitalul Pitt” a devenit câștigătorul premiului „Emmy” pentru al doilea an consecutiv.

La ceremonia Emmy Awards de la Hollywood, principalele premii din televiziune au revenit producțiilor HBO Max. Câștigătoare au fost drama medicală „Spitalul Pitt” și miniserialul „DTF St. Louis”.

Serialul medical american HBO Max „Spitalul Pitt” („The Pitt”) a obținut șase premii „Emmy” la diferite categorii, inclusiv — pentru al doilea an consecutiv — la categoria „Cel mai bun serial dramatic”. Câștigătorii premiilor pentru realizări în domeniul artelor de televiziune au fost anunțați la Los Angeles, în noaptea de marți, 15 septembrie, scrie dw.com.

Actorul Noah Wyle, care a jucat în „Spitalul Pitt”, a fost distins, la fel ca în urmă cu un an, cu premiul pentru cel mai bun actor într-un serial dramatic, iar Ernest Harden Jr. — ca cel mai bun actor invitat. Proiectul a mai câștigat două statuete, pentru cel mai bun casting într-un serial dramatic și pentru cel mai bun machiaj protetic.

Premiul „Emmy” pentru cea mai bună actriță într-un serial dramatic i-a revenit actriței americane Rhea Seehorn („Una dintre mulți”, „Pluribus”), iar Allison Janney — pentru cea mai bună actriță în rol secundar în serialul „Diplomata” („The Diplomat”).

Povestea despre un triunghi amoros între persoane de vârstă mijlocie, care s-a încheiat tragic, de la HBO Max, „DTF St. Louis” („DTF St. Louis”), a fost premiată la categoria „Cel mai bun miniserial”.

Premiul pentru cel mai bun actor într-un miniserial i-a revenit lui Matthew Rhys pentru proiectul „Monstrul din mine”. Serialul „Golful văduvelor” („Widow's Bay”) a fost premiat drept cea mai bună comedie.