Speranța de viață a femeilor în Coreea de Sud ar putea depăși pentru prima dată 90 de ani.

Oamenii de știință au explicat de ce țara este lider și care este problema ascunsă.

Până în 2030, conform unui studiu din 2017, femeile din Coreea de Sud ar putea deveni primul grup național din istorie al cărui speranță medie de viață la naștere va depăși 90 de ani, transmite unian.net.

Exact această concluzie a făcut înconjurul lumii când a apărut articolul și necesită prudență înainte ca cifra să devină un mit. Studiul raporta o probabilitate. În termeni proprii, era puțin peste o șansă egală – estimată la 57% – ca speranța de viață a femeilor din Coreea de Sud să depășească pragul de 90 de ani până în 2030, scrie The Space Daily.

Acele modele ofereau și o probabilitate de 90% ca aceasta să depășească 86,7 ani – cel mai înalt nivel național înregistrat oriunde până în 2012.

Articolul „Speranța de viață viitoare în 35 de țări industrializate: previziuni prin ansamblul bayesian al modelelor” a fost condus de Vasilis Kontis și Majid Ezzati de la Imperial College London, care au colaborat cu Organizația Mondială a Sănătății.

Este un singur studiu model bazat pe o singură metodă, iar cifra sa de bază este o prognoză, nu o măsurătoare. Concluzia trebuie luată în serios, dar nu ar trebui interpretată ca un cuvânt final.

Ce a făcut de fapt studiul

Previzionarea mortalității este mai dificilă decât pare, deoarece orice model statistic individual are propriile presupuneri despre cum se vor comporta ratele mortalității peste decenii. Echipa lui Kontis și Ezzati a încercat să reducă această incertitudine, evitând să se bazeze pe un singur model.

Ei au combinat 21 de modele de prognoză separate într-un ceea ce au numit ansamblu bayesian al modelelor, ponderând fiecare în funcție de cât de bine urmărea datele istorice despre mortalitate. Abordarea este inspirată din prognoza meteo, unde mai multe modele lucrează împreună, iar diferențele lor devin parte a rezultatului, nu ceva ascuns.

Rezultatul lor a plasat femeile sud-coreene la aproximativ 90,8 ani până în 2030 – înaintea Franței, Spaniei și Japoniei, care s-au situat mai aproape de 88. Diferența dintre Coreea de Sud și celelalte nu a fost un artefact al rotunjirii. Ceva specific acestei țări, conform acestor modele, a continuat să tragă prognoza mai sus decât a oricărei alte țări.

Plafonul care trebuia să se mențină

Motivul pentru care această cifră a sunat ca ceva mai mult decât o actualizare demografică obișnuită este legat de o convingere mai veche pe care o contrazicea.

Pe parcursul unei mari părți a secolului XX, unii demografi considerau speranța medie de viață națională de 90 de ani ca fiind aproape un plafon natural – punctul în care biologia va limita creșterea ulterioară.

Ezzati a abordat acest aspect direct în comentariile oferite atunci pentru AFP. La începutul secolului, a spus el, mulți cercetători credeau că speranța de viață nu va depăși niciodată 90 de ani.





Ulterior, el a mers mai departe, afirmând că nu consideră că omenirea este aproape de un plafon superior, dacă acesta există cu adevărat. Articolul științific a descris pragul de 90 de ani ca pe ceva ce câțiva previzionari considerau inaccesibil acum doar un deceniu sau două.

Dacă s-au înșelat – rămâne o întrebare deschisă, deoarece anul 2030 nu a sosit încă.

De ce articolul a atribuit leadershipul

Studiul și materialele însoțitoare au fost extrem de clare în explicarea motivului pentru care Coreea de Sud a depășit celelalte țări.

Pe primul loc este aproape universalul sistem de sănătate prin Serviciul Național de Asigurări Medicale, care acoperă practic întreaga populație din anii 1980. Echipa a indicat, de asemenea, o gestionare eficientă a riscurilor cardiovasculare, un nivel scăzut de fumat în rândul femeilor, tensiune arterială scăzută la nivelul întregii populații și o nutriție bună în copilărie.

Ezzati a declarat pentru BBC că Coreea de Sud a făcut multe lucruri corect, descriind o societate relativ egalitară, în care îmbunătățirile în educație și nutriție au ajuns la majoritatea oamenilor, și a subliniat modul în care țara gestionează hipertensiunea și nivelul scăzut de obezitate.

Acest ultim punct contează mai mult decât pare. A fost importantă accesibilitatea largă pentru întreaga populație, alături de calitatea medicinei de top. Țara poate ridica semnificativ medicina de elită fără a muta mult media. Povestea Coreei de Sud, în acest articol, este despre cum se ridică „plafonul”.

Unde se află cifrele acum

Opt ani mai târziu, traiectoria generală se menține, deși inegal. Speranța de viață la naștere a femeilor sud-coreene în 2023 era de aproximativ 86-87 de ani – în funcție de sursă, iar Biroul de Statistică al Coreei raporta limita superioară a acestui interval.

Speranța de viață națională totală a scăzut în 2022, în conformitate cu impactul pandemiei asupra mortalității aproape peste tot, apoi a început să crească din nou.

Atinsul pragului de 90 de ani până în 2030, pornind de la acest punct, ar necesita ca creșterea să continue într-un ritm destul de rapid pe o fereastră scurtă. Prognoza nu a presupus niciodată o linie dreaptă, iar un an perturbat nu compromite o prognoză făcută până în 2030.

Dar cifra din titlu a fost întotdeauna o estimare centrală, aflată în interiorul intervalului, și este cel mai bine interpretată astfel.

Ce nu rezolvă prognoza

În cazul Coreei de Sud există o contradicție pe care titlul despre longevitate o ascunde de obicei. Aceeași țară, căreia i se prevede conducerea mondială în speranța de viață a femeilor, are și, cu multă diferență, cea mai scăzută rată a natalității dintre toate țările – mult sub un copil pe femeie.

Populația poate menține oamenii în viață până la o vârstă înaintată, producând în același timp foarte puțini oameni noi. Coreea de Sud face ambele lucruri simultan, iar al doilea fapt va modela țara mult mai vizibil în următoarele decenii decât primul.

Exact această parte a fost tratată cu prudență în articolul lui Kontis și Ezzati, pe când majoritatea publicațiilor nu au făcut-o. Autorii și-au formulat concluzia mai degrabă ca un avertisment decât ca o bornă: sistemele de sănătate, pensii și îngrijire socială vor necesita o planificare serioasă pentru o populație mai în vârstă decât oricare alta înaintea ei.

O populație longevivă este o structură de cheltuieli la fel de mult cât este o realizare.

Dacă femeile sud-coreene vor depăși în medie pragul de 90 de ani în 2030, nu se va putea ști decât după ce vor fi disponibile datele despre mortalitate pentru acel an. Până atunci, este rezonabil să păstrăm această cifră așa cum a fost propusă în articol: ca o probabilitate legată de metodă, situată lângă o problemă demografică care în cele din urmă va avea o importanță mai mare.