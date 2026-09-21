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eurointegration.com.ua logoeurointegration
21 Septembrie 2026, 14:56
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Spania ia măsuri preventive în contextul riscului unui nou aflux de migranți în Ceuta

Ministerul Afacerilor Externe al Spaniei a lansat mecanisme preventive" pentru a contracara apelurile răspândite în Maroc la o nouă trecere ilegală a frontierei în Ceuta, pe 23 septembrie.

Spania ia măsuri preventive în contextul riscului unui nou aflux de migranți în Ceuta.
Spania ia măsuri preventive în contextul riscului unui nou aflux de migranți în Ceuta.

Acest lucru a fost declarat de șeful diplomației spaniole José Manuel Albares, transmite eurointegration.com.ua.

Albares a dat asigurări că, din câte știe, aceste apeluri nu "găsesc ecou", însă, în orice caz, "în scop preventiv" sunt mobilizate toate canalele pentru a încerca să le neutralizeze.

După cum a precizat el, prin canalele informative ale ministerului sunt difuzate mesaje în care se explică faptul că "pătrunderea ilegală în Ceuta și Melilla nu oferă niciun drept de deplasare pe continentul european sau de ședere nelimitată acolo".

„Suntem în dialog cu presa marocană, care difuzează informații despre campania ministerului însăși", – a menționat Albares.

Ministrul a adăugat că se află în contact permanent cu autoritățile marocane pentru a asigura aplicarea "măsurii preventive", care, în caz de necesitate, "va putea fi aplicată pentru a preveni orice aflux masiv".

„Am întâlnit înțelegere din partea presei marocane, căreia i-am cerut să difuzeze informații veridice furnizate de Ambasada Spaniei", – a spus el.

Albares a subliniat, de asemenea, că discută "aproape zilnic" cu omologul său marocan, pentru ca toate persoanele care au ajuns ilegal în Ceuta să revină în Maroc.

„Continui negocierile cu el pentru ca, atunci când vor fi gata documentele, să fie returnați și cei care nu au dreptul la protecție internațională", – a comunicat șeful diplomației spaniole.

Reamintim că primarul-președinte al orașului autonom spaniol Ceuta, situat în Africa de Nord, a acuzat Marocul de „o politică de presiune" asupra orașului și a cerut UE să adopte o poziție mai dură față de Rabat și să aloce fonduri pentru protecția frontierei.

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