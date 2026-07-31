Spania a trimis trupe în Ceuta după o pătrundere masivă a migranților.

Spania a decis să trimită militari în orașul autonom Ceuta, după afluxul masiv de migranți peste graniță din Maroc. Potrivit estimărilor autorităților, doar într-o singură zi în enclavă au intrat între 2-3 mii de persoane.

Guvernul Spaniei a anunțat că 60 de militari vor fi trimiși în Ceuta pentru a sprijini unitățile Gărzii Civile care asigură securitatea în enclavă. Totodată, a fost anunțat că premierul Pedro Sanchez, împreună cu ministrul de interne Fernando Grande-Marlaska, vor vizita Ceuta, scrie rbc.ua în baza independent.co.uk.

Decizia a fost luată după ce autoritățile locale au apelat la Madrid cu un îndemn de a declara stare de urgență și de a implica armata pentru stabilizarea situației.

Șeful asociației ofițerilor Gărzii Civile din Spania în Ceuta, Rashid Sbihhi, a declarat că situația de la graniță a scăpat de sub control.

„Situația este un haos absolut. Nu se pot indica cifre exacte, dar mii de migranți traversează frontiera", a spus acesta.

Potrivit lui, infrastructura de la frontieră a încetat, în fapt, să-și mai îndeplinească funcția.