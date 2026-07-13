SpaceX va lansa din nou mega-racheta Starship după tentativa din mai.

Administrația Federală a Aviației din SUA (FAA) a permis SpaceX să reia zborurile de testare ale Starship, după ce compania a identificat cauza probabilă a eșecului rachetei purtătoare în timpul lansării din mai.

Primul test de lansare al Starship V3 a avut loc pe 22 mai și a fost în general reușit. Racheta de 124 de metri a fost lansată în spațiu de propulsorul Super Heavy, după care etapa superioară s-a separat și a desfășurat 20 de simulatoare de sateliți împreună cu două aparate Starlink modificate, transmite techno.nv.ua.

Noul motor de generația a treia trebuia să revină pe Pământ și să efectueze o simulare a aterizării în Golful Mexic. Totuși, în momentul separării propulsorului, motoarele acestuia nu s-au repornit corespunzător și acesta a căzut în apă.

Potrivit SpaceX, diferențe minore în lansarea motoarelor navei au făcut ca propulsorul să se rotească cu 90 de grade în direcția greșită. Compania a modificat secvența de pornire a motoarelor pentru ca aparatul să se întoarcă mai sigur în direcția corectă.

FAA a indicat că cele mai probabile cauze ale accidentului au fost expunerea termică a componentelor sistemului de propulsie în timpul decolării și setările eronate ale sistemului de semnalizare a motoarelor.

SpaceX a asigurat că a făcut modificări în sistemele de semnalizare și de oprire de urgență a zborului, care ar trebui să reducă riscul repetării defecțiunii.

Următoarea lansare ar putea avea loc chiar joi, 16 iulie. Va fi al doilea zbor din istoria Starship V3 și primul după ce compania a devenit publică. SpaceX a intrat pe bursa Nasdaq pe 12 iunie, atrăgând aproximativ 86 de miliarde de dolari.

În timpul noului zbor, compania va lansa pe orbită primii sateliți Starlink versiunea V3, destinați să mărească capacitatea de bandă și viteza pentru utilizatori. SpaceX plănuiește să desfășoare 20 de astfel de aparate, dintre care șase sunt echipate cu camere pentru filmarea corpului Starship.