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26 Iunie 2026, 21:00
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SpaceX plănuiește să lanseze rețeaua mobilă Starlink pe piața de consum din SUA

Compania SpaceX a lui Elon Musk plănuiește să lanseze serviciul de telefonie mobilă Starlink pe piața de consum din SUA.

SpaceX plănuiește să lanseze rețeaua mobilă Starlink pe piața de consum din SUA.
SpaceX plănuiește să lanseze rețeaua mobilă Starlink pe piața de consum din SUA.

Potrivit publicației Financial Times, președinta SpaceX, Gwynne Shotwell, a declarat investitorilor în timpul unui recent roadshow pentru IPO că compania ia în considerare lansarea unui produs Starlink pentru consumatori și ar putea construi propria rețea mobilă terestră în SUA. În prezent, compania oferă conectare directă la rețeaua celulară prin T-Mobile în SUA, asigurând o acoperire suplimentară din spațiu pentru extinderea accesului la internet în zonele îndepărtate.

Compania plănuiește să construiască în SUA propria rețea terestră de turnuri de comunicații mobile, care va funcționa în legătură cu constelația de sateliți.

Toamna trecută, SpaceX a achiziționat de la EchoStar licențe pentru utilizarea spectrului wireless pentru Starlink, în valoare de aproximativ 20 de miliarde de dolari, ceea ce i-a permis să creeze rapid un serviciu fiabil și accesibil de conectare directă la rețeaua celulară, folosind undele radio wireless ale EchoStar.

În prezent, Internetul prin satelit Starlink deservește deja peste 10 milioane de abonați la nivel mondial. Trecerea la contractele mobile este considerată de experți una dintre cele mai ample extinderi comerciale din istoria companiei.

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