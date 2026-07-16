Soția premierului Spaniei va fi judecată de un juriu popular.

Curtea spaniolă a decis că soția prim-ministrului Pedro Sanchez, Begona Gomez, va fi judecată de un juriu pentru acuzații de trafic de influență și delapidare de fonduri.

Despre acest lucru s-a aflat joi, 16 iulie, transmite eurointegration.com.ua cu referire la reuters.com.

Curtea spaniolă a anunțat că dosarul Gomez va fi judecat de un juriu, o procedură aplicată în Spania doar pentru un număr limitat de infracțiuni, în special abuzului de influență.

„Begona Gomez este nevinovată. Oricine cunoaște mersul anchetei înțelege că este un caz cu substrat politic, rezultat din acuzații false formulate de o organizație ultranaționalistă, bazate pe știri false, având ca singur scop persecutarea și hărțuirea soției prim-ministrului”, au declarat în aceeași zi la biroul lui Sanchez.

Echipa de avocați a Begonei Gomez a depus apel la Curtea Superioară din Madrid, cerând ridicarea acuzațiilor, pe care le neagă, și anularea altor hotărâri pronunțate împotriva ei de instanța inferioară luna trecută.

Curtea din Madrid a ridicat a treia acuzație de corupție în domeniul afacerilor împotriva Begonei Gomez și a anulat hotărârea instanței inferioare care îi interzicea să părăsească țara, o obliga să se prezinte regulat în fața instanței și să predea pașaportul.

Totuși, a menținut în vigoare partea principală a dosarului împotriva ei.

După cum se știe, pe 13 aprilie, judecătorul Juan Carlos Peinado a formulat acuzații împotriva Begonei Gomez pentru trafic de influență și luare de mită.

De asemenea, instanța i-a interzis soției prim-ministrului Spaniei să participe la summitul NATO care a avut loc la începutul lunii iulie la Ankara.