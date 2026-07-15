Soția bărbatului care a fost la un pas să fie aspirat în afara avionului a povestit despre experiența trăită.

Svetlana Grkovic, care zbura împreună cu soțul său de la Salonic spre Memmingen, a povestit despre minutele de groază în care acesta era „scos pe jumătate în afara aeronavei”.

Ea și-a ținut soțul de picioare pentru ca acesta să nu fie aruncat cu capul înainte prin geamul avionului.

„Am reacționat rapid și l-am apucat de picioare. M-am gândit: dacă murim, să murim împreună”, a povestit ea pentru media sârbă Nova, transmite bbc.com.

A reușit să-l tragă înapoi în cabină cu ajutorul a doi alți pasageri. Potrivit Svetlanei, soțul ei, Ljubisa Karovic, și-a pierdut cunoștința de trei ori.

„Fata care stătea lângă el îi ținea mâna”, a povestit Grkovic pentru media publică greacă ERT. „Noi trei l-am tras înapoi. Măștile de oxigen au căzut și a început haosul.”

„Au sprijinit o valiză de geam, dar a fost trasă afară”, a adăugat ea.

Un consultant tehnic angajat de familie consideră că incidentul a început cu defectarea motorului drept al avionului. Resturile acestuia au lovit și au spart geamul cabinei lângă Karovic, după care presiunea din cabină a scăzut rapid. Această evaluare nu a fost încă confirmată de anchetatori.

Alți pasageri au raportat că au auzit un sunet asemănător unei explozii. Martorii au spus pentru media locală că Karovic nu și-a deschis centura de siguranță, ceea ce a ajutat alte persoane să-l susțină.

Ljubisa Karovic, în vârstă de 61 de ani, este încă internat în spital. Potrivit Svetlanei Grkovic, soțul ei „a fost grav rănit și este în stare de șoc”.

„Pentru mine este important că este în viață... are o mână grav afectată, a suferit arsuri. Nu poate comunica, nu își amintește tot ce s-a întâmplat”, a povestit ea.

A spus pentru ERT că „de fiecare dată când aude despre avioane, începe să tremure”.

„Și eu sunt într-o stare psihologică foarte proastă... Mi-a fost frică pentru viața noastră. Mi-a fost frică că avionul se va prăbuși”, a adăugat ea.

Conform datelor de urmărire a traficului aerian, avionul Ryanair a fost în aer aproximativ 10 minute, după care a coborât brusc cu 2.700 m.

Într-un comunicat, compania low-cost a declarat că zborul de dimineață din Salonic spre Memmingen s-a întors „la scurt timp după decolare, când în timpul zborului s-a spart un geam”.

„Avionul a aterizat normal, iar pasagerii s-au întors în terminal. Unul dintre pasageri a solicitat și a primit asistență medicală la sol în Salonic”, a informat compania aeriană.

„Am înțeles imediat că a avut loc o depresurizare. S-au auzit țipete... pentru o clipă am crezut că cineva a deschis accidental ușa de urgență”, a povestit pentru Radio Thessaloniki Cristina, pasageră pe acest zbor.

„Am crezut că avionul se prăbușește. Depresurizarea a fost extremă. Părea că nu putem respira. Bărbatul rănit sângera, apoi și-a pierdut cunoștința de mai multe ori, probabil din cauza lipsei de oxigen și a șocului”, a spus pentru Radio Thessaloniki o altă pasageră, Sofia.

Operatorul aeroportului din Salonic, compania Fraport Greece, a declarat că „incidentul este în prezent investigat de Autoritatea Greacă pentru Investigarea Siguranței Transportului Aerian și Feroviar”.

Avionul Boeing 737-800 era exploatat de compania subsidiară a Ryanair, Malta Air. Nu este un avion nou, are aproximativ 18 ani. Deoarece este un avion de fabricație americană, iar incidentul a avut loc în spațiul aerian al Macedoniei de Nord, în anchetă sunt implicați anchetatori din mai multe autorități internaționale de aviație, inclusiv Boeing, Administrația Federală pentru Aviație Civilă a SUA și Agenția Europeană pentru Siguranța Aviației.