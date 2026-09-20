Lidera partidului român SOS România, Diana Șoșoacă, s-a plâns, în emisiunea unui canal rusesc, de politicienii care opresc apa românilor.

Despre aceasta, după cum scrie eurointegration.com.ua, relatează Digi24.

Chiar din inima Uniunii Europene, de la Bruxelles, lidera S.O.S. România a intrat în direct la Russia Today. Ea a declarat că jandarmii i-au atacat fără motive întemeiate pe deputații S.O.S. și pe protestatari.

"În capitala României vedem dictatura Uniunii Europene, impusă României de toate aceste partide politice care conduc întreaga țară. Iar când deputații mei din partidul S.O.S. România, care se află în opoziție, singura opoziție din România, au ieșit în stradă și i-au apărat pe protestatari, chiar în acel moment poliția și jandarmii au început să folosească gaze lacrimogene și să-i bată", a declarat lidera partidului.

În continuare, ea a declarat că românii mor de sete, deoarece li se blochează accesul la apa din munți.

"Iată așa-numita democrație a Uniunii Europene: bătăi, sclavie, gaze lacrimogene, iar ei vor ca populația să fie sclavă. Este pur și simplu incredibil. Oamenii flămânzesc, credeți-mă. Iar acum politicienii aflați la putere opresc apa. Vă puteți imagina? Ei merg în munți, opresc apa și o deviază către propriile companii. Ce este asta? Este o nebunie", a adăugat Șoșoacă.

Merită menționat că ea a apărut, de asemenea, la postul Russia Today după ce o dronă rusească a lovit o clădire rezidențială din Galați. Atunci, ea a acuzat NATO și Uniunea Europeană că vor să forțeze România să atace Rusia.

"Aceasta este încă o încercare nu doar a lui Zelenski, ci și a NATO și a Ursulei von der Leyen de a împinge România să atace Rusia și să intre în război. (...) Avem un rol strategic important, dar asta nu înseamnă că Uniunea Europeană și NATO ne pot transforma în sclavii lor și ne pot obliga să murim pentru interesele lor", a declarat ea.