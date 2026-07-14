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14 Iulie 2026, 09:22
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Sora regretatului Lindsey Graham a preluat locul său în Senat

Darline Graham Nordone va ocupa locul fratelui său, regretatul Lindsey Gram, în Senat cel puțin până pe 3 ianuarie. Partidul Republican s-a grăbit să păstreze majoritatea fragilă din camera superioară a Congresului SUA.

Sora regretatului Lindsey Graham a preluat locul său în Senat.
Sora regretatului Lindsey Graham a preluat locul său în Senat.

Darlene Graham Norton, sora regretatului Lindsey Graham, i-a luat locul în Senatul SUA după insistențele președintelui Donald Trump. Despre aceasta a anunțat luni, 13 iulie, postul de televiziune Fox News. „Pentru mine este o mare onoare să o rog pe sora mai mică a sa, Darlene Graham, să ducă la bun sfârșit munca lui”, a declarat guvernatorul statului Carolina de Sud, Henry McMaster, scrie dw.com.

McMaster, un aliat apropiat al lui Trump, a numit-o pe Norton în funcția de senator la 48 de ore după ce fratele ei a decedat brusc din cauza unei disecții a aortei. „Ar fi un tribut minunat adus lui Lindsey, care o iubea foarte mult”, a scris Trump într-o postare pe rețeaua socială Truth Social. Partidul Republican s-a grăbit să apere majoritatea fragilă din camera superioară.

Va ocupa această funcție cel puțin până pe 3 ianuarie

Potrivit surselor Fox News Digital, inițial au fost luate în considerare și alte candidaturi, inclusiv cea a viceguvernatoarei din Carolina de Sud, Pam Evette, fostului membru al Camerei Reprezentanților Trey Gowdy și fostului senator Jim DeMint.

Norton va ocupa această funcție cel puțin până pe 3 ianuarie 2027. În noiembrie, alegătorii vor decide cine va fi numit în această funcție pentru următorul mandat de șase ani.

Graham a decedat brusc după o vizită la Kiev

Senatorul american Lindsey Graham a decedat pe 11 iulie, după o boală neașteptată și rapidă, la vârsta de 71 de ani.

Cu o zi înainte de deces, pe 10 iulie, Graham se afla într-o vizită la Kiev. Senatorul a vizitat o fabrică de drone a companiei de apărare SkyFall și s-a întâlnit cu președintele ucrainean Vladimir Zelenski, discutând despre intensificarea sancțiunilor împotriva Rusiei și a aliaților săi. Republicanul era cunoscut ca un critic consecvent al Moscovei și un susținător al Ucrainei.

Sursă
dw.com logodw
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