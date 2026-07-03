Șoferul unei Tesla, acuzat de omor după un accident în modul pilot automat.

Autoritățile din Texas l-au acuzat de omor din culpă pe Michael David Butler, în vârstă de 44 de ani, după un accident mortal în care a fost implicat un automobil electric Tesla.

În urma accidentului a decedat o locuitoare în vârstă de 76 de ani din orașul Katy, Marta Avila, transmite reuters.com.

Potrivit anchetei, pe 19 iunie, Butler, care efectua o livrare pentru DoorDash, a intrat cu o Tesla Model 3 într-o casă rezidențială. Șoferul a declarat poliției că mașina se afla în modul Full Self-Driving (FSD), iar medicilor le-a spus că vehiculul era pe „pilot automat”. Ulterior, el a relatat că în timpul călătoriei a schimbat muzica pe ecranul tactil și a leșinat.

Conform materialelor dosarului, înainte de coliziune, mașina a accelerat până la 73 mile pe oră (aproximativ 117 kilometri pe oră), ceea ce depășea de peste două ori limita de viteză permisă. Anchetatorii au stabilit, de asemenea, că cu un minut înainte de accident șoferul nu a folosit frânele. Testele nu au detectat alcool sau droguri în organismul său.

Tesla nu a fost de acord cu versiunea șoferului. Directorul companiei, Elon Musk, a declarat că în modul Full Self-Driving mașina se deplasează încet pe străzile rezidențiale, iar vicepreședintele companiei pentru software a spus că șoferul a dezactivat singur sistemul, apăsând complet pedala de accelerație.

Instanța i-a stabilit lui Butler o cauțiune de 150.000 de dolari, l-a obligat să poarte o brățară electronică și i-a interzis să conducă vehicule.

Familia victimei a depus un proces împotriva Tesla, acuzând compania de neglijență gravă și informare insuficientă a utilizatorilor despre posibilele deficiențe ale sistemelor de conducere autonomă.

Accidentul este investigat de Administrația Națională pentru Siguranța Traficului pe Autostrăzi din SUA (NHTSA). Din 2016, instituția a deschis aproape 50 de investigații speciale privind accidentele cu implicarea mașinilor Tesla, presupus legate de funcționarea sistemelor de asistență a șoferului. În aceste accidente au murit aproximativ douăzeci de persoane.