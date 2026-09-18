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eurointegration.com.ua logoeurointegration
18 Septembrie 2026, 13:37
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Slovacia va trimite o sută de militari în România și Polonia

Pe 17 septembrie, Consiliul Național al Republicii Slovace a aprobat trimiterea a circa o sută de militari ai Forțelor Armate ale Republicii Slovace în cadrul operațiunii NATO „Santinela Estică".

Slovacia va trimite o sută de militari în România și Polonia.
Slovacia va trimite o sută de militari în România și Polonia.

Soldații slovaci vor acționa în principal în Polonia și România, unde vor contribui la controlul spațiului aerian, la asigurarea avertizării timpurii și la formarea unei imagini comune a situației de pe flancul estic al NATO, transmite eurointegration.com.ua.

Misiunea constă în utilizarea noilor radare 3D pentru identificarea și urmărirea dronelor.

Potrivit ministrului Apărării, Robert Kaliňák, soldații slovaci trebuie să contribuie la depistarea amenințărilor reprezentate de drone în cadrul misiunii și să utilizeze noile radare 3D aflate în dotarea armatei.

„Vrem să testăm aceste radare în condiții reale de exploatare, cred că acest lucru va reprezenta nu doar o contribuție la protejarea spațiului aerian al partenerilor noștri din alianță, Polonia și România, ci și o experiență reală de lucru cu noile capabilități de care dispunem", a declarat Kaliňák.

Operațiunea NATO „Santinela Estică" a fost lansată pe 19 septembrie 2025, ca răspuns la numeroasele încălcări ale spațiului aerian al NATO, și continuă până în prezent.

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