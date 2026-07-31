Skopje a fost desemnat drept cel mai accesibil oraș capitală din Europa, în funcție de costul chiriei.

Costul închirierii locuințelor în capitalele europene diferă semnificativ.

Potrivit unui studiu Global Property Guide, cel mai scump oraș pentru închirierea unui apartament cu două camere rămâne Londra, în timp ce cele mai mici prețuri au fost înregistrate la Skopje, transmite libertatea.ro.

În Londra, costul mediu al chiriei pentru un apartament cu două camere este de 3.460 de euro pe lună, iar pentru unul cu patru camere — de aproximativ 6.240 de euro.

În topul celor mai scumpe capitale au intrat și Zurich (2.720 de euro), Amsterdam (2.275 de euro), Dublin (2.000 de euro), Copenhaga (1.865 de euro), Paris (1.800 de euro), Madrid (1.590 de euro), Oslo (1.555 de euro), Lisabona și Milano (câte 1.500 de euro). În Viena și Stockholm, închirierea unei locuințe similare costă aproximativ 1.200 de euro, iar la Berlin circa 1.050 de euro pe lună.

În Atena, un apartament cu două camere poate fi închiriat, în medie, cu 650 de euro, iar unul cu patru camere cu 1.200 de euro. Prețuri similare au fost înregistrate și la Nicosia: aproximativ 650 de euro pentru un apartament cu două camere și 1.100 de euro pentru unul cu patru camere.

La Zagreb, închirierea unui apartament cu două camere costă, în medie, 600 de euro pe lună, cu trei camere 770 de euro, iar cu patru camere aproximativ 1.000 de euro.

Cele mai accesibile prețuri dintre capitalele analizate au fost înregistrate la Skopje. Acolo, un apartament cu două camere poate fi închiriat pentru aproximativ 280 de euro pe lună, unul cu trei camere pentru 370 de euro, iar unul cu patru camere pentru 550 de euro.