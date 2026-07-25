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25 Iulie 2026, 14:00
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Site-ul Pentagonului „a redus” numărul soldaților uciși în Iran

CNN a indicat că datele despre victimele conflictului cu Iranul în rândul militarilor americani, publicate pe site-ul oficial al Pentagonului, au fost afișate incorect aproape o zi.

Site-ul Pentagonului „a redus” numărul soldaților uciși în Iran.
Site-ul Pentagonului „a redus” numărul soldaților uciși în Iran.

Democrații din Senat cer explicații de la șeful Pentagonului, Pete Hegseth.

Site-ul oficial al Pentagonului SUA, care monitorizează pierderile în conflictul cu Iranul, continuă să afișeze informații inexacte după aproape o zi , transmite CNN.

Postul de televiziune notează că pe 23 iulie, din statisticile Sistemului de analiză a pierderilor militare (DCAS) au dispărut patru decedați și zeci de răniți, deși anterior fusese indicat un alt număr de militari americani decedați – 18 persoane. Jurnaliștii au reamintit că președintele Donald Trump, prezent la ceremonia de predare a rămășițelor combatanților în statul Delaware, a confirmat același număr de victime.

În legătură cu aceasta, membrii Partidului Democrat din Senat au trimis o scrisoare șefului Pentagonului, Pete Hegseth, cerând explicații.

Reprezentantul Pentagonului, Sean Parnell, a declarat anterior pe rețeaua socială X că departamentul este conștient de „anomaliile” de pe site și lucrează la remedierea acestora. El a respins categoric acuzațiile de ascundere intenționată a amploarei pierderilor.

Totuși, CNN subliniază că DCAS prezintă probleme sistematice: informațiile de pe site fluctuează regulat din cauza erorilor. În același timp, Pentagonul explică actualizarea lentă a datelor despre răniți prin necesitatea efectuării examinării medicale, care poate dura de la câteva zile până la săptămâni.

Pe 20 iulie, ziarul The New York Times, citând oficiali americani, a scris că Pentagonul nu a dezvăluit informații despre zeci de militari americani răniți în urma atacurilor Iranului asupra forțelor SUA în Iordania.

Atunci, Pentagonul a explicat lipsa detaliilor prin necesitatea de a menține securitatea operațională, scrie NYT. Reprezentanții forțelor armate au declarat că Comandamentul Central al SUA (CENTCOM) nu este obligat să dezvăluie date despre militarii răniți, mai ales dacă aceștia revin rapid la îndeplinirea atribuțiilor.

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