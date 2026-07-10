Sîrski: Numărul direcțiilor în care Rusia avansează s-a redus la jumătate.

În prezent, raportul dintre acțiunile noastre de asalt și cele ale inamicului este de aproximativ 40 la 60.

În prima jumătate a anului, trupele Federației Ruse practic nu au reușit să atingă niciunul dintre obiectivele stabilite pe front, în ciuda unui avantaj aproape dublu în efective și tehnică. Dacă anterior armata rusă desfășura acțiuni ofensive active pe 13 direcții operaționale, acum au rămas cel mult șase-șapte astfel de direcții. Despre aceasta a declarat comandantul-șef al Forțelor Armate ale Ucrainei, Alexandr Sîrski, transmite unian.net.

Potrivit acestuia, trupele ucrainene continuă operațiunea defensivă, combinând-o cu măsuri de stabilizare, iar pe anumite direcții desfășoară acțiuni active și mențin inițiativa operațională.

Comandantul-șef a remarcat că în prezent raportul dintre acțiunile noastre de asalt și cele ale trupelor ruse este de aproximativ 40 la 60.

„Datorită acțiunilor active ale Forțelor de Apărare în prima jumătate a anului 2023, ritmul avansării trupelor ruse s-a redus de mai bine de două ori. În același timp, pierderile medii lunare ale inamicului, între morți și răniți, se ridică la aproximativ 32.000 de militari. Implementăm consecvent strategia de epuizare a agresorului rus. În ceea ce privește ritmul avansării, părțile s-au apropiat practic de paritate. Se menține o tendință stabilă de creștere a raportului dintre teritoriile eliberate de Forțele de Apărare ale Ucrainei și acele sectoare unde inamicul reușește să avanseze”, a spus el.

Totodată, a subliniat Sîrski, nu trebuie subestimate trupele Federației Ruse, până la o cotitură în război mai este mult, iar Rusia nu a renunțat la planurile sale de ocupare completă a regiunilor Luhansk și Donețk, caută să extindă acțiunile ofensive în regiunile Dnipropetrovsk și Zaporojie, precum și să creeze și să mărească o zonă tampon în regiunile nordice ale Ucrainei.

„Crește intensitatea loviturilor cu rachete și drone, utilizarea bombelor aeriene ghidate, numărul crimelor împotriva populației civile. Din acest motiv, Forțele Armate ale Ucrainei își sporesc consecvent potențialul pentru a da o ripostă demnă inamicului și, în cele din urmă, pentru a determina Kremlinul să accepte o pace justă în condițiile noastre”, a adăugat comandantul-șef al FAU.