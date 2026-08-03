Singura rafinărie din Serbia ar putea opri activitatea din cauza nivelului scăzut al apei în Dunăre.

Președintele Serbiei, Aleksandar Vučić, a declarat că țara se confruntă cu probleme energetice majore.

Astfel, el a menționat că, din cauza nivelului scăzut al apei în Dunăre, la rafinăria din Pančevo ar putea fi necesară oprirea temporară a activității.

Despre acest lucru, după cum scrie „Европейская правда", informează portalul N1.

El a menționat că, în prezent, Dunărea este navigabilă, însă este necesară reducerea încărcăturii la 50 la sută.

„Există patru procese tehnologice pentru care ne trebuie Dunărea și apa. Avem foarte multe probleme. Vom face tot ce ține de noi și sper că nu va trebui să oprim activitatea rafinăriei. Dacă va fi nevoie să facem acest lucru, atunci în doar două-trei zile Dunărea va deveni ne-navigabilă", a spus Vučić.

Vučić a mai menționat că există numeroase probleme legate de prețurile la petrol de pe piața internațională.

„Vom face față multor probleme economice și încă unei opriri a rafinăriei, ferească Dumnezeu. Sper să nu fie nevoie de asta. Le vom suporta financiar, economic, dar nu este posibil să le suportăm dacă prețurile vor continua să crească. Nu există nici petrol, nici motorină", a spus Vučić.

Deși Vučić a precizat că întrebarea constă în faptul dacă „vom putea" să ne luptăm cu natura, el a adăugat totodată că, deocamdată, cetățenii nu ar trebui să-și facă griji și că îi va informa „atunci când va veni timpul să-și facă griji".

Pentru luni, 3 august, este programată o ședință extraordinară a Statului Major pentru Situații de Urgență al Republicii, pentru a discuta situația curentă și măsurile luate în vederea asigurării stabilității energetice.

Prim-ministrul Duro Macut a îndemnat cetățenii să utilizeze rațional energia electrică în zilele următoare, din cauza caniculei prelungite și a creșterii consumului, adăugând că situația din sectorul energetic este „serioasă și dificilă".