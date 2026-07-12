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12 Iulie 2026, 11:14
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Sibiha: Putin mizează pe teroarea balistică

Șeful MAE al Ucrainei a declarat că Putin mizează pe teroarea balistică după atacul asupra Kievului și a subliniat necesitatea de a priva rapid Moscova de acest ultim avantaj.

Sibiha: Putin mizează pe teroarea balistică.
Sibiha: Putin mizează pe teroarea balistică.

Ministrul Afacerilor Externe, Andrei Sibiha, a declarat că președintele Rusiei, Vladimir Putin, mizează pe terorismul balistic, motiv pentru care este necesar să se priveze Moscova cât mai rapid de acest ultim avantaj. Despre aceasta a scris Sibiha pe rețeaua socială „X”, transmite unn.ua.

„În noaptea de vineri spre sâmbătă, Rusia a lovit din nou Kievul cu rachete balistice. 11 persoane au fost rănite, printre care și un copil. Putin mizează pe terorismul balistic. Așa cum s-a spus în timpul negocierilor noastre cu aliații de la Ankara, scopul principal acum este să privăm Moscova de acest ultim avantaj. Pașii pentru aceasta sunt clari. Dar trebuie să acționăm acum, nu mai târziu”, a spus Sibiha.

El a adăugat că Ucraina se bazează pe o implementare rapidă a acordurilor încheiate de președintele Vladimir Zelenski și delegația ucraineană pentru a asigura protecția familiilor ucrainene împotriva terorismului balistic rus.

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