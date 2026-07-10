Uniunea Europeană dezvoltă un plan amplu pentru trecerea radicală a unei părți importante a economiei sale la consumul de energie electrică, renunțând complet la petrol și gaze tradiționale.

Despre aceasta informează Delo.ua citând Reuters.

Proiectul propunerii Comisiei Europene, ajuns în posesia agenției, arată intențiile Bruxelles-ului de a introduce o serie de politici țintite și noi scheme de finanțare.

În contextul turbulențelor geopolitice constante și al instabilității cronice a piețelor mondiale, crearea unei Uniuni energetice independente devine o chestiune esențială pentru suveranitatea europeană.

Publicarea oficială a acestui plan este programată de Comisia Europeană pentru 17 iulie.

De la sfârșitul lunii februarie, conflictul armat a majorat costul total al țărilor europene pentru achiziția de combustibil cu peste 50 de miliarde de euro, echivalentul a aproximativ 57 de miliarde de dolari SUA.

Pentru a depăși criza, Bruxelles-ul urmărește să stabilească juridic un procent minim obligatoriu de consum de energie electrică în toate sectoarele economiei până în 2040, deși cifrele concrete din proiectul actual nu sunt încă stabilite.

Planul prevede tranziția masivă a cetățenilor de la automobilele pe benzină și motorină la transportul electric modern, înlocuirea cazanelor tradiționale pe gaz din locuințele private cu pompe de căldură eficiente, precum și reînnoirea completă a proceselor industriale, inclusiv înlocuirea cuptoarelor învechite pe combustibili fosili cu echivalente electrice.

În prezent, această tranziție este semnificativ încetinită de costul inițial ridicat al tehnologiilor, deși în exploatarea zilnică acestea sunt mult mai ieftine decât automobilele clasice.

Pentru a depăși barierele financiare, Comisia Europeană intenționează să introducă cerințe stricte privind instalarea obligatorie a pompelor de căldură în toate clădirile publice prin actualizarea regulilor de achiziții publice. De asemenea, vor fi înăsprite obiectivele pentru achiziția de vehicule electrice destinate nevoilor statului.