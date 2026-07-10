Sezonul turistic în Turcia se anunță neobișnuit de lung.

Sezonul turistic în Turcia are toate șansele să dureze până la sfârșitul toamnei, datorită vremii plăcute și cererii constante.

Un astfel de prognostic a fost făcut de operatorul turistic din Bodrum și membru al Asociației Operatorilor Turistici din Turcia, Akın Beke, informează gazeta.ru.

Potrivit expertului, dacă dinamica actuală se menține, interesul activ pentru vacanțele pe litoralurile turcești va dura până în noiembrie. Beke a precizat că gradul de ocupare al multor hoteluri a depășit deja 80%, iar în unele cazuri s-a apropiat de 90%.

La începutul verii, sectorul turistic a întâmpinat dificultăți din cauza situației geopolitice complicate, dar acum indicatorii au revenit la nivelul anului 2025, a adăugat operatorul turistic.

Majoritatea turiștilor preferă în mod tradițional stațiunile din Antalya, însă reprezentanții industriei observă o creștere a popularității Istanbulului, Bodrumului și litoralului Mării Egee.