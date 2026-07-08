Șezlongurile la unele stațiuni din România sunt mai scumpe decât cele din Grecia.

Vacanța la mare implică multe cheltuieli, iar închirierea șezlongurilor rămâne una dintre principalele categorii de costuri pentru turiști.

În plin sezon estival, diferența de prețuri între litoralul românesc și alte stațiuni europene populare devine tot mai evidentă. În unele cazuri, vacanța pe plajele din România costă mai mult decât în țările cunoscute pentru stațiunile lor maritime, informează playtech.ro.

Costul închirierii unui șezlong depinde de stațiune și de plaja specifică. În prezent, pe litoralul românesc, prețul unui șezlong variază între 35 și 100 de lei (aproximativ 7–20 euro).

Pentru un cuplu, închirierea unui set de două șezlonguri costă între 70 și 200 de lei (aproximativ 14–40 euro). Prețul depinde de stațiune și de politica tarifară a fiecărei plaje.

Există și opțiuni mai accesibile. Astfel, în Eforie și Constanța, închirierea unui șezlong costă în jur de 25 de lei. În Mamaia, prețurile sunt semnificativ mai mari.

Așadar, doar închirierea șezlongurilor poate deveni o cheltuială importantă pentru turiștii care aleg litoralul românesc.

Diferența este deosebit de vizibilă în comparație cu alte destinații populare.

În Bulgaria, un set de două șezlonguri costă în jur de 15 euro, ceea ce o face cea mai accesibilă opțiune dintre țările analizate.

În Grecia, turiștii plătesc aproximativ 20 de euro pentru două șezlonguri, iar în sudul Italiei — între 25 și 35 de euro.

Cele mai ridicate prețuri dintre destinațiile comparate sunt în Croația, unde un set de două șezlonguri costă între 30 și 50 de euro.

Comparația arată că, în unele stațiuni de pe litoralul românesc, închirierea șezlongurilor costă mai mult decât în Grecia și chiar depășește prețurile de pe anumite plaje din Italia.

Statisticile arată că litoralul românesc și-a pierdut de mult avantajul de preț în unele stațiuni, iar în multe cazuri costul vacanței aici depășește prețurile din Grecia și chiar din anumite zone ale Italiei.